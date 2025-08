Patrimoine. Ils veillent sur les côtes du Cotentin : à la découverte des phares

La presqu'île du Cotentin entretient un lien fort et singulier avec la mer. Bordée par la Manche sur près de 140km de côtes, elle fait face à l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde, traversé chaque jour par des milliers de navires. Dans ce contexte, les phares jouent un rôle essentiel pour guider les marins à travers ces eaux agitées.

Le Cotentin abrite la plus grande concentration de phares du département. Parmi eux, le phare de Gatteville, haut de 75 mètres, est le deuxième plus élevé de France. Erigé au XIXe siècle, il offre aux visiteurs un panorama spectaculaire sur le Val de Saire et la Manche. A l'opposé, plus discret mais tout aussi emblématique, le phare du Cracko veille sur Barfleur.

La côte ouest du Cotentin n'est pas en reste, avec d'autres phares remarquables. Le phare de Goury, situé au large de La Hague, et celui de Diélette, modeste feu juché en bout de digue, balisent les abords de leurs ports respectifs et contribuent à la richesse du patrimoine maritime local.