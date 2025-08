Loisirs. A la découverte des moulières à bord d'une pirogue à Bréhal

Depuis le printemps, le centre nautique 8 Milles Nautic de Granville propose de partir à la découverte des parcs à moules au large de Bréhal. Pour être au plus près des bouchots, les participants embarquent à bord de pirogues qui peuvent accueillir chacune quatre personnes.

Pendant une heure, les visiteurs découvrent les moulières avec un guide. Il leur explique notamment le fonctionnement du parc à moules. C'est l'occasion d'apercevoir des naissains (jeunes moules), des poches à huîtres et évidemment des moules de bouchot avec parfois des producteurs en pleine action. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Après la balade en pirogue, retour au centre nautique où de nouvelles découvertes attendent les participants. Il sera possible de fabriquer son propre sel, avec possibilité de le ramener chez soi. Ensuite, une dégustation de produits locaux est proposée parmi lesquels terrines, jus de pomme et fromages.

Pratique. Tarifs : 44€ par personne. Réserver sur 8millesnautic.com/activites