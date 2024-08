JO 2024. Une Manchoise bénévole à Roland-Garros : "On vit de l'intérieur un événement mondial"

Isabelle Thélot, de Bréhal, entre Granville et Coutances, est bénévole à Roland-Garros pour les épreuves de tennis dans le cadre des Jeux olympiques 2024. Cette passionnée de la balle jaune a été trésorière du club local de Bréhal et s'est mise ces derniers mois au triathlon. Dans les stades de Roland-Garros, Isabelle Thélot est équipier au service aux spectateurs. Parmi ses missions, le placement du public en tribune avant et pendant la rencontre de tennis, "c'est super parce qu'on peut regarder le match".

Isabelle Thélot Impossible de lire le son.

Pourquoi est-elle devenue bénévole ?

Ayant commencé samedi 27 juillet, Isabelle Thélot poursuit ses JO jusqu'au 3 août avec notamment les finales dames et hommes le week-end. Elle sera de nouveau à Roland-Garros mercredi 6 et jeudi 7 août à l'occasion de deux finales de boxe. Enfin, samedi 9 août, elle prendra la direction du Parc des princes pour aider à l'accueil du public lors de la finale du football féminin. La Bréhalaise voulait "vivre de l'intérieur un événement mondial comme les JO et découvrir les coulisses de Roland-Garros".

Isabelle Thélot Impossible de lire le son.

L'ambiance des supporters

Isabelle Thélot explique la différence de supporters entre un match de tennis lors du tournoi international au mois de juin et une rencontre lors des Jeux olympiques. "Par rapport à Roland-Garros en juin où les personnes suivent plus des têtes d'affiche, là pour les JO, chacun supporte le joueur de son pays", précise la bénévole.