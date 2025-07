Saint-Lô. "Il faisait plus de 100 degrés dans la salle" : après l'incendie, le président d'Art Plume fait le point

Les ateliers Art Plume de Saint-Lô, qui accueillent chaque année le festival des Hétéroclites, ont été touchés par un incendie dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet. Le feu a pris dans un local multimédia attenant à la salle de concert, dans laquelle étaient entreposés des instruments de musique. "La fumée a été aperçue par des habitants de la Dollée qui ont contacté les pompiers. Ils sont arrivés vers 9h30. Trois heures plus tard, il faisait toujours plus de 100°C dans la salle en question", explique Romaric Meline, président de l'association Art Plume. Tous les instruments stockés sont partis en fumée et le feu s'est étendu jusqu'au bar de la salle principale. La situation a été maîtrisée après huit heures de lutte des soldats du feu. La salle de spectacle a surtout été abîmée par les fumées, comme les bureaux qui se trouvaient à l'opposé de l'origine du feu. Les ateliers d'art plastique n'ont quant à eux pas été touchés par les flammes.

De grosses conséquences pour le lieu

Romaric Meline explique-les répercutions de l'incendie Impossible de lire le son.

Cet incendie remet en cause toute l'activité de l'association Art Plume et des associations présentes dans les locaux. Selon le président Romaric Méline, toute la programmation de la salle de concert d'Art Plume jusqu'à décembre est remise en cause, compte tenu des dégâts. C'est aussi un gros coup dur pour les associations touchées par l'incendie, comme Wassa Wassa ou Claq'Mandingues, qui ont vu tout leur matériel partir en fumée, ainsi que leur local. "Il va falloir retrouver du matériel et un local, car on ne pourra pas accueillir de répétition de groupe avant un petit moment", conclut le président d'Art Plume.