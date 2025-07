Rouen. Le food-truck Döze Chromée s'est installé rive gauche : "Ça permet de développer l'activité sur les quais"

Les quais rive gauche sont animés cet été. Depuis le 27 juin, un nouveau food-truck s'est installé en bas du pont Jeanne d'Arc à Rouen. Il se nomme Döze Chromée et y restera jusqu'au 28 septembre.

"C'est un endroit agréable"

Avec l'arrivée de Döze Chromée sur les quais rive gauche, les clients peuvent déjeuner et profiter de la vue sur la Seine. Une initiative que souligne Elsa Amann, cliente du food-truck. "On peut prendre un verre et ça permet de développer l'activité sur les quais", indique-t-elle. "C'est un endroit agréable. J'ai connu les quais de Rouen il y a 20 ans et on n'avait pas spécialement envie d'y rester", ajoute cette dernière. Kimbeurlee Feray, elle, "aime beaucoup cet endroit et les food-trucks comme celui-ci sont accessibles à tous et plaisent aussi aux enfants".

"On avait envie de partager notre culture culinaire"

Justeen Périer et Pierre Paillette sont les gérants du food-truck Döze Chromée. Ils se sont installés sur les quais rive gauche à Rouen.

Le food-truck Döze Chromée a vu le jour grâce à Pierre Paillette et sa compagne, Justeen Périer. "Après deux ans passés au Canada, on est tombés sur l'annonce d'une vieille roulotte en aluminium", raconte Pierre. "On l'a entièrement reconstruite en un an, du châssis jusqu'à la cuisine en inox, en passant par l'isolation", poursuit-il. Une fois la roulotte remise à neuf, le couple a réfléchi au concept de leur food-truck. "On avait envie de partager notre culture culinaire", ajoute Pierre Paillette. Le couple a opté pour une carte italienne, centrée sur des sandwichs à base de focaccia, réalisée par le Meilleur ouvrier de France rouennais, Christophe Cressent. Le soir, le menu met à l'honneur les tapas italiens : focaccia, tapenades, burrata, prosciutto [jambon italien], etc. Des chants et des musiciens animent aussi les soirées du jeudi au samedi.

Et après ?

Avec leur food-truck, Pierre Paillette et Justeen Périer réfléchissent à d'autres univers culinaires, où chaque destination est associée à des mets et boissons. Après une escale en Italie, ils envisagent déjà d'explorer d'autres horizons comme le Texas ou Hawaï. "Début août, on devrait changer la carte", confie Pierre Paillette. Et après cette expérience sur les quais de Rouen, le couple envisage de décliner leur concept au cœur des stations de ski.

Pratique. Du mardi au mercredi de 10h à 18h, du jeudi au samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 20h.