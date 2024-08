Rouen. Le camion-restaurant Umami Katapult fusionne les cuisines française et vietnamienne

Et si vous profitiez de l'été pour manger en plein air sur les quais rive gauche à Rouen ? Depuis le 8 juillet dernier, le camion-restaurant Umami Katapult y a élu domicile en dessous du pont Jeanne-d'Arc.

"On a vu du haut du pont le camion-restaurant"

"On allait déjeuner sur les quais rive droite avec mon amie et en passant, on a vu du haut du pont le camion-restaurant avec les tables, c'est comme ça qu'on est venues", assure Khadidja Bélaïd, une cliente. "On voulait découvrir ce qu'il proposait. Avec le beau temps, on s'est dit que ce serait sympa de manger dehors et puis les formules ne sont pas très chères", ajoute-t-elle.

"Je savais que ça allait s'installer donc je suis venue le découvrir. Ce qui m'intéresse c'est aussi les produits locaux et faits maison donc ça tombe bien", confie Marylène Lemarié, une autre cliente. "C'est bien de venir là le midi en plus c'est proche de mon lieu de travail et il y a une belle vue sur la Seine", renchérit-elle.

Une cuisine fusion entre France et Vietnam

Du mercredi au dimanche de 12h à 22h en continu, vous pouvez déjeuner des plats salés ou des desserts. Une idée de Laetitia Cremadeills, 51 ans. "A la base, je travaillais dans la musique en tant que DJ. J'organisais des événements à Paris sous le nom de Katapult", raconte-t-elle. "Umami, c'est mon travail d'après, où je suis partie en cuisine. J'ai ouvert un premier camion-itinéraire à Saint-Valery-en-Caux puis j'ai travaillé à Paris comme chef et je suis revenue à Rouen", ajoute-t-elle. "Vu qu'ici, c'est un projet à la fois de cuisine et d'événement, je l'ai appelé Umami Katapult", assure Laetitia Cremadeills.

"Le concept, c'est de faire de la cuisine fusion. Nos plats principaux sont les bo bun et les banh mi", complète cette dernière. Le premier est une spécialité vietnamienne à base de vermicelles de riz, carottes, concombre, coriandre et peut être végétarien, au bœuf ou au poulet. Le second plat est un sandwich vietnamien composé de carotte, choux, coriandre et au choix : bœuf, porc effiloché ou végétarien.

De la musique et de la danse

En plus des plats salés et sucrés, on retrouve aussi de la musique avec des résidents musicaux du vendredi au dimanche. "Cela va du reggae à la pop, en passant par le disco notamment", confie Laetitia Cremadeills. "Le jeudi, à partir du 8 août, il y aura aussi des cours de danse." Une belle opportunité pour la créatrice d'Umami Katapult pour qui ce nouveau lieu lui permet d'allier "deux activités que j'aime dans la vie, la cuisine et la musique. Etre sur les quais rive gauche me permet aussi d'avoir une clientèle diversifiée".

Le camion itinérant est en place jusqu'au 28 septembre. Cet hiver, Laetitia Cremadeills espère développer son offre à emporter.