Rouen. Quels food-trucks s'installeront sur les quais cet été ?

Comme l'an passé, avec l'arrivée des beaux jours et face à l'engouement des habitants, salariés et touristes, pour les food-trucks installés sur les quais bas rive gauche à Rouen, la Métropole et la Ville lancent un nouvel appel à projets à partir de vendredi 28 février. Deux projets gourmands itinérants, préalablement sélectionnés, pourront s'installer près de la Seine du 14 mai au 28 septembre.

Un appel à candidatures lancé

Dès ce vendredi 28 février, un appel à candidatures est lancé pour permettre à deux camions-itinérants de s'installer sur les quais bas rive gauche du mercredi 14 mai au dimanche 28 septembre. L'un se situera au niveau du pont Boieldieu et l'autre, près du pont Jeanne d'Arc à Rouen. L'objectif, proposer une offre de "petite restauration ambulante et d'animation sur les quais". Cet agrément sera renouvelable pour une année maximum sur la même période, entre mai et septembre, donc. La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 28 mars à 12h.

Quels sont les critères ?

Pour cet appel à projets, certains critères de qualité des produits proposés seront particulièrement appréciés. Parmi eux, l'utilisation des circuits courts, un approvisionnement en partenariat avec des commerçants rouennais ou des environs proches, la fabrication maison et l'emploi des produits bio, frais, locaux, de saison, et l'originalité du concept. Les prix devront également être accessibles et adaptés à un public familial.

A noter aussi que l'appel à projets encourage l'installation d'une terrasse qui permettra de créer "une ambiance particulière" afin d'attirer les clients. L'offre de restauration pourra être complétée par des activités de loisirs, sportives ou culturelles. Le jury sélectionnera les deux projets vendredi 4 avril et lundi 7 avril, les lauréats seront avertis de la décision.