Rouen. Qui sont les deux candidats retenus pour l'appel à projet de l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers ?

Que va devenir l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers ? La question demeure, après plusieurs appels à projet lancés par la Ville de Rouen. Le 11 mars dernier, la municipalité a relancé l'opération et aujourd'hui, deux candidats sont en lice. Pour rappel, en 2023, les porteurs du projet "Bek'Miettes", qui étaient candidats, avaient finalement renoncé à ce chantier d'envergure. Les deux nouveaux candidats ont rendu leur projet mi-mai et ont su qu'ils poursuivaient l'aventure mi-juin.

• Lire aussi. Rouen. Un nouvel appel à projets lancé pour l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers

Préserver et valoriser l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers

Parmi les deux candidats en compétition, il y a le groupement ESCP. Il compte "préserver et valoriser ce monument historique, en lui redonnant son éclat d'antan tout en assurant sa pérennité pour les générations futures". Dans son projet de restauration, les équipes s'engagent à "respecter l'écriture architecturale de l'édifice tout en intégrant des éléments modernes pour en faciliter l'accessibilité et l'exploitation". Elles ont pour ambition d'y développer un lieu "où l'art sous toutes ses formes peut s'épanouir".

Les membres de l'ESCP souhaitent également impliquer la communauté artistique rouennaise et "créer une synergie qui profitera à l'ensemble des habitants et renforcera le rôle de notre ville en tant que centre culturel régional".

"On avait déjà candidaté en 2019"

En parallèle de l'ESCP, le second projet La Nef a lui aussi de grandes ambitions culturelles pour l'église rouennaise. "On envisage d'en faire un lieu pluridisciplinaire, culturel, avec toute une logique d'accompagnement des œuvres", confie Mathilde Rolland, co-porteuse du projet La Nef. "On avait déjà candidaté en 2019. Le projet est aujourd'hui très enrichi. On a notamment rencontré l'association des rencontres de musiques internationales de Normandie qui programmait à l'époque des concerts dans ce lieu", ajoute-t-elle.

"Nous avons un axe fort sur la musique et le cinéma. Il y aura une salle de projection, un espace café avec une scène comprenant un piano à demeure", relate la Rouennaise. Avec son équipe composée d'architectes et ingénieurs, notamment, elle prévoit aussi de jouer sur les espaces en les rendant aussi modulables que possible. "On souhaite aussi que ce soit un lieu pour les habitants, alors nous allons organiser une réunion publique d'information lundi 1er juillet à 19h", poursuit Mathilde.

Les deux candidats devront rendre un dossier de 30 pages vendredi 30 septembre et le présenter pendant 20 minutes. Le jury se tiendra vendredi 8 novembre et donnera son verdict.

• Lire aussi. Rouen. Seconde vie pour l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers : la Ville lance un nouvel appel