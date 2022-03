Rouen. Appel à projets réinventer la Seine en Normandie : des dossiers déposés pour tous les sites de la Métropole

L'appel à projets Réinventer la Seine, qui vise à reconquérir une quarantaine de sites bordant le fleuve dans les agglomérations de Rouen, du Havre (Seine-Maritime) et de Paris (Ile-de-France), a semble-t-il rencontré un certain succès. Les investisseurs privés intéressés ont déposé leurs dossiers lundi 3 octobre 2016.

Cinq dossiers pour le chai à vins

Et, selon Frédéric Sanchez, président de la Métropole, les dix sites situés sur le pôle métropolitain (Métropole et agglomération Seine-Eure) ont trouvé preneurs. "Environ 20 dossiers ont été déposés pour le pôle métropolitain. A Rouen, il y a des dossiers pour l'église Saint Paul, l'ancien complexe aquatique Océade. Et cinq dossiers ont été déposés pour le chai à vin !"

Une visibilité accrue

Surtout, pour le président de la Métropole, cet appel à projets a permis de créer un "effet levier. Le fait d'associer le pôle métropolitain, Le Havre et Paris a eu un effet de visibilité important." Place, maintenant, à la désignation des lauréats, prévue à la fin de l'année.

À LIRE AUSSI.