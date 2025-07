Loisir. Une balade à Etretat sur les traces de Monet, Maupassant et Arsène Lupin

Loisir. Etretat, célèbre site, connu pour ses falaises de craie et ses arches naturelles, inspire des artistes et offre des activités balnéaires, tandis que ses sentiers et jardins attirent les visiteurs vers son patrimoine culturel et naturel…