Caen. En ville ou à la campagne, venez bruncher !

La tendance des brunchs prend de plus en plus de place, et Caen et ses alentours n'y ont donc pas échappé. Qu'ils soient en ville, en périphérie, ou même dans une ferme, quoi de mieux qu'un bon brunch sous le soleil ? Découvrez notre sélection.

En plein centre-ville

ou dans la nature

Si vous êtes caennais ou que vous visitez simplement la ville pour une journée, direction Chez Nous, rue Saint-Pierre. Ce café instagrammable ravira autant vos stories que vos papilles ! La plupart des produits proposés sont végétariens ou végans, en plus d'être faits maison. A Cairon, vous retrouverez L'Exutoire, un restaurant chaleureux qui propose des brunchs avec des produits variés et locaux, dans une ambiance conviviale et familiale. Enfin, pour un dépaysement total, il suffit d'aller à Rots, à la ferme de Billy. "Tout est fait pour que vous vous sentiez bien, comme à la maison", affirme-t-on sur place. Ces endroits étant prisés, d'autant plus en été, nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible pour ces brunchs.