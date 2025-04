Les dernières offres d'emploi en Normandie avec Tendance Ouest

MANCHE / CALVADOS - salarié agricole (H/F)

L'Exploitation agricole familiale Actea, spécialisée dans la production d'œufs et céréales recherche : un salarié agricole.

Le contrat proposé est un CDI. L'exploitation est située sur les communes de Montbray et Courson.

Vos principales missions seront : l' entretien et la conduite du matériel de l'exploitation, le ramassage des œufs ainsi que l'entretien et nettoyage des bâtiments d'élevage.

Vous aimez le travail en plein air, dans une ambiance familiale et dynamique et vous possédez des connaissances en mécanique alors ce poste est fait pour vous ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à scea.actea@gmail.com ou appeler le 06.63.08.77.76