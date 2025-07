Honfleur. Trois immeubles menacent de s'effondrer

En raison d'un risque d'effondrement, la municipalité de Honfleur a procédé à l'évacuation d'un immeuble et de trois commerces lundi 30 juin. Ils sont situés sur le vieux bassin du quai Sainte-Catherine et à l'arrière, sur la place Berthelot. Les commerces concernés sont la brasserie Le Marin, le Bistro des artistes et la bijouterie Stella.

L'alerte a été donnée en 2023

Dans un communiqué, la municipalité explique qu'en 2023, "l'agence Foncia, gérant la copropriété de ces immeubles, alertait les propriétaires et la mairie de Honfleur quant à un état de forte dégradation de ces bâtiments".

La mairie a donc demandé la désignation d'un expert par le tribunal et après la visite, "il a été demandé que des mesures 'conservatoires d'urgence' soient mises en œuvre, à savoir la pose d'étais dans le local 'Natacha Perlik', des étrésillons aux fenêtres côté place Berthelot et la pose d'un filet anti-chutes", précise la mairie qui a réalisé ces actions.

Des travaux de ravalement de façade

Au début de l'année, des travaux de ravalement de façade ont été entrepris côté place Berthelot, mais "des désordres structurels ont été constatés par les entreprises successives au cours de ce chantier d'envergure".

L'agence Foncia a donc sollicité la ville pour lancer une procédure de mise en sécurité. Dans un dernier rapport datant du week-end dernier, l'expert a indiqué "un danger de péril imminent", ce qui a poussé à l'évacuation des bâtiments.