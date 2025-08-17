En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Ouistreham. Une femme mortellement percutée en traversant la quatre voies

Sécurité. Le drame est survenu tôt ce dimanche 17 août. Vers 4h40 du matin, une femme de 65 ans a été percutée sur la quatre voies reliant Ouistreham à Caen.

Publié le 17/08/2025 à 16h21 - Par Jimmy Joubert
Une femme est morte après avoir été percutée sur la quatre voies.

C'est aux alentours de 4h40 du matin, ce dimanche 17 août, que le drame est survenu. Sur la D515, entre Ouistreham et Caen, une femme de 65 ans a été percutée par un véhicule alors qu'elle traversait la quatre voies.

La victime, en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, était passagère d'une voiture avec son conjoint âgé de 68 ans. La voiture s'est arrêtée sur le bas-côté avant que la sexagénaire ne sorte et traverse. La conductrice du véhicule qui a percuté la victime, âgée de 49 ans, a été transportée au CHU de Caen en urgence relative, tout comme le conjoint de la sexagénaire.

