Manche. Trafic démantelé : les gendarmes du Cotentin découvrent près d'une tonne de tabac et 170 000 euros en liquide

Sécurité. Un réseau de tabac de contrebande a été démantelé par les gendarmes de Cherbourg et des Pieux, mardi 2 décembre. C'est la conclusion d'une enquête de plusieurs mois.

Publié le 05/12/2025 à 09h46 - Par Julien Rojo
Les gendarmes du Cotentin ont démantelé un important réseau de trafic de tabac de contrebande. - Lilian Fermin

Les gendarmes de la brigade de recherches de Cherbourg et la communauté de brigades des Pieux viennent de frapper fort. Après plusieurs mois d'enquête, ils viennent de démanteler un important trafic de tabac dans le Cotentin et dans le secteur de Lessay. Les forces de l'ordre ont mené une enquête de plusieurs mois avec le groupe interministériel de recherches de Caen. Ils ont découvert de nombreux allers-retours de plusieurs suspects jusqu'au Luxembourg. Ces voyages, à bord de voitures de location, permettaient d'acheter de très importantes quantités de tabac. La marchandise était ensuite revendue en quantité ou au détail.

Un pactole mal acquis

Mardi 2 décembre, les gendarmes ont interpellé sept suspects à leur domicile. Ils ont été placés en garde à vue. Les autorités ont perquisitionné les domiciles des suspects ou un box. Ils ont découvert un sacré magot : 168 440 euros en liquide, 472kg de cartouches de cigarettes, 455kg de pots de tabac, trois téléphones et une compteuse à billets. Sept voitures, une moto et un pavillon d'une valeur de 260 000 euros ont été saisis. Les sept suspects sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Cherbourg le 28 avril prochain.

