En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Quiberville. La Saâne retrouve son lit pour mieux lutter contre les inondations

Environnement. La Saâne a retrouvé son lit pour mieux lutter contre les inondations. Une digue édifiée au XIXe siècle pour assécher les marais et les rendre cultivables était jusqu'à présent traversée par une simple "buse", un conduit en béton qui ne permettait pas d'écouler tout le débit du fleuve en cas de crue. Désormais l'eau s'écoule sous un pont. C'est une première en France.

Publié le 05/12/2025 à 08h37 - Par Gilles Anthoine
Quiberville. La Saâne retrouve son lit pour mieux lutter contre les inondations
La Saâne a retrouvé son lit pour s'écouler plus naturellement dans la Manche. - Google Street View

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le fleuve Saâne a été reconnecté à la Manche jeudi 4 décembre à Quiberville-sur-Mer, pour mieux lutter contre les inondations et s'adapter aux effets du changement climatique. C'est une première en France. Un ouvrier a brisé avec une pelleteuse un bloc de terre argileuse, qui obstruait le nouveau chemin du fleuve, permettant ainsi à l'eau de s'écouler sous un pont vers la mer.

Une digue édifiée au XIXe siècle pour assécher les marais et les rendre cultivables était jusqu'à présent traversée par une simple "buse", un conduit en béton qui ne permettait pas d'écouler tout le débit de la Saâne en cas de crue. Il empêchait aussi les poissons migrateurs de remonter le fleuve.

"C'est une vraie satisfaction de voir cette reconnexion unique en France, après plus de dix ans de concertations, de réflexions, d'accords politiques et de travaux", s'est réjoui Régis Leymarie, délégué adjoint Normandie au Conservatoire du littoral, qui coordonne le projet depuis 2012. Le projet "Basse Saâne 2050" a pour but de prévenir les inondations et les submersions marines dans le contexte de changement climatique mais aussi de restaurer la continuité écologique du fleuve afin de retrouver des écosystèmes en bonne santé.

Un camping déplacé

Cela a nécessité le déménagement d'un camping situé à proximité. Il a aussi fallu creuser un nouveau lit au fleuve et construire une station d'épuration en amont pour gérer les eaux usées qui s'écoulaient dans la vallée. Et enfin construire un pont pour la route qui enjambe le cours d'eau. "C'est la prise de conscience par les acteurs locaux en 2014 du dérèglement climatique, l'élévation du niveau de la mer, l'occurrence des tempêtes et inondations, qui a permis ce projet."

La vallée va à nouveau "remplir son rôle d'éponge", c'est-à-dire retenir les eaux à marée haute ou lors des crues sans danger pour les biens et les personnes tout en laissant se développer des zones humides à marée basse, s'est félicitée Delphine Jacono, chargée de projet à l'agence de l'eau Seine-Normandie qui a financé 90 % du projet. Cet aller-retour à chaque marée entre eau douce et eau salée est "intéressant pour les poissons, pour la flore, pour les insectes, pour les oiseaux", a-t-elle souligné.

La chargée de projet espère décliner ce modèle dans d'autres vallées normandes comme la Scie et l'Yères, et ailleurs en France.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Quiberville. La Saâne retrouve son lit pour mieux lutter contre les inondations
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple