Près de Louviers. Lourd bilan après un accident de la route, deux hommes sont morts

Un terrible accident de la route s'est produit jeudi 4 décembre peu avant 22h à Heudebouville, près de Louviers. Deux voitures se sont percutées sur la D135, a priori à grande vitesse.

Le bilan est lourd. Deux hommes, de 34 et 49 ans, sont morts malgré les tentatives de réanimation des pompiers.

L'intervention a mobilisé quatorze pompiers et deux équipes médicales.