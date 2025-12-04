En ce moment Opalite Taylor SWIFT
Parné-sur-Roc. En un mois, le centre itinérant des Restos du Coeur n'a vu aucun bénéficiaire malgré les besoins

Solidarité. Le centre itinérant des Restos du Cœur a ajouté la commune de Parné-sur-Roc à l'un de ses circuits de distribution alimentaire. Seul problème : en un mois, personne ne s'est présenté.

Publié le 04/12/2025 à 16h46 - Par Simon Lebaron
Le centre itinérant des Restos du Coeur de la Mayenne n'a pas encore reçu de bénéficiaires en cinq tournées à Parné-sur-Roc.

Les Restos du Cœur de la Mayenne sillonnent les routes du département chaque semaine avec leur centre itinérant. Ce camion, rempli de produits protéinés (viandes, poissons), de produits d'accompagnement (légumes, pâtes, riz), de laitages et de produits complémentaires (huile, café, sucre), permet de réaliser des distributions alimentaires au plus près des bénéficiaires, en fonction de leur barème.

Depuis un mois, la commune de Parné-sur-Roc, en décision avec Laval Agglomération, a été ajoutée à la tournée du jeudi qui comprend déjà Ahuillé et Soulgé-sur-Ouette. "L'équipe y va, mais aucun bénéficiaire ne s'est encore présenté", explique Philippe Durand, le responsable du centre itinérant. "Il y a un potentiel de 10 familles", juge-t-il. Onze sont prises en charge à Ahuillé et neuf à Soulgé-sur-Ouette.

Deux distributions trop proches ?

En général, "il faut 3 à 4 semaines avant que les bénéficiaires ne viennent", assure Philippe Durand. La 5e tournée, dans la matinée du jeudi 4 décembre, n'a pourtant pas été différente des précédentes. De 11h15 à 12h30, personne ne s'est présenté au foyer des jeunes, lieu mis à disposition par la municipalité, si ce n'est Eric Lemoine, premier adjoint au maire. "La Banque alimentaire réalise aussi une distribution le mercredi, toutes les deux semaines et huit familles en bénéficient en ce moment", souligne l'élu, étonné de constater une nouvelle fois l'absence de bénéficiaires aux Restos. Il regrette la proximité des deux dates de distribution, mais trouve "bien que les Restos puissent prendre le relais" et proposer une alternative à la seconde association lorsque celle-ci ne distribue pas la veille.

Les bénéficiaires des Restos du Cœur peuvent être inscrits sur place, en apportant les documents nécessaires (papiers d'identité, livret de famille, justificatifs de revenus et de dépenses) pour évaluer les ressources de la famille.

Pratique. Centre itinérant des Restos du Cœur, le jeudi de 11h15 à 12h30 rue de la Lande des Bois.

