Mode. Les Tricots Saint James et Avnier, la marque de vêtements d'Orelsan, lancent une nouvelle capsule en commun

Une nouvelle collaboration dans le monde de la mode normande vient d'être annoncée, jeudi 4 décembre. Luc Lesénécal, le patron des Tricots Saint James, a dévoilé une nouvelle capsule en édition limitée avec Avnier, la marque du rappeur normand Orelsan. La vente commence dès ce jeudi.

Une inspiration japonaise

Elle s'intitule Intervalle. Il s'agit de la troisième collaboration entre les deux marques, après 2019 et 2021. "Une capsule qui fait dialoguer l'héritage centenaire de Saint James et l'esthétique singulière d'Avnier", explique Luc Lesénécal. Cette petite collection porte une inspiration qui vient du Japon. Un bonnet, un sweat à capuche, un pantalon et un t-shirt à manches longues ont été dessinés. Les prix oscillent entre 55€ et 239€.