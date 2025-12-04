En ce moment Undressed (PI) SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mode. Les Tricots Saint James et Avnier, la marque de vêtements d'Orelsan, lancent une nouvelle capsule en commun

Economie. Luc Lesénécal, le patron des Tricots Saint James vient d'annoncer une nouvelle collaboration entre sa marque et celle du rappeur Orelsan, Avnier, jeudi 4 décembre.

Publié le 04/12/2025 à 11h38 - Par Thibault Lecoq
Mode. Les Tricots Saint James et Avnier, la marque de vêtements d'Orelsan, lancent une nouvelle capsule en commun
Avnier et Saint James lancent une collection capsule commune, jeudi 4 décembre. - Tricots Saint James

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une nouvelle collaboration dans le monde de la mode normande vient d'être annoncée, jeudi 4 décembre. Luc Lesénécal, le patron des Tricots Saint James, a dévoilé une nouvelle capsule en édition limitée avec Avnier, la marque du rappeur normand Orelsan. La vente commence dès ce jeudi.

Une inspiration japonaise

Elle s'intitule Intervalle. Il s'agit de la troisième collaboration entre les deux marques, après 2019 et 2021. "Une capsule qui fait dialoguer l'héritage centenaire de Saint James et l'esthétique singulière d'Avnier", explique Luc Lesénécal. Cette petite collection porte une inspiration qui vient du Japon. Un bonnet, un sweat à capuche, un pantalon et un t-shirt à manches longues ont été dessinés. Les prix oscillent entre 55€ et 239€.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mode. Les Tricots Saint James et Avnier, la marque de vêtements d'Orelsan, lancent une nouvelle capsule en commun
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple