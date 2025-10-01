En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Les Tricots Saint James lancent une alerte. Comment repérer les faux sites et éviter les arnaques ?

Economie. Les tricots Saint-James dans la Manche mettent en garde contre une prolifération de sites frauduleux qui utilise son image. Pas moins de 28 sites frauduleux ont déjà été repérés.

Publié le 01/10/2025 à 16h33 - Par Thierry Valoi
Les Tricots Saint James lancent une alerte. Comment repérer les faux sites et éviter les arnaques ?
Saint James alerte sur la recrudescence de faux sites. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Tricots Saint James font face à une multiplication de sites frauduleux se présentant comme officiels. Ces plateformes reprennent les visuels, les codes graphiques et produits de la marque pour tromper les internautes.

• A lire aussi. Manche. Les Tricots Saint-James ouvrent un magasin éphémère à New York

28 faux sites identifiés

La société manchoise a déjà identifié 28 faux sites et rappelle aux consommateurs de rester vigilants : méfiez-vous des prix anormalement bas et des offres trop attractives.

En cas de doute, il est conseillé de signaler tout site suspect directement au service client de Saint James au 02 61 41 05 56, afin d'éviter que d'autres clients ne soient victimes de ces arnaques. Vous pouvez aussi adresser un mail via : service.client@saint-james.fr.

• A lire aussi. Entreprise. Au pied du Mont Saint-Michel, les Tricots Saint James ouvrent un café dans leur boutique

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Les Tricots Saint James lancent une alerte. Comment repérer les faux sites et éviter les arnaques ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple