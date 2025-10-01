Les Tricots Saint James lancent une alerte. Comment repérer les faux sites et éviter les arnaques ?

Les Tricots Saint James font face à une multiplication de sites frauduleux se présentant comme officiels. Ces plateformes reprennent les visuels, les codes graphiques et produits de la marque pour tromper les internautes.

28 faux sites identifiés

La société manchoise a déjà identifié 28 faux sites et rappelle aux consommateurs de rester vigilants : méfiez-vous des prix anormalement bas et des offres trop attractives.

En cas de doute, il est conseillé de signaler tout site suspect directement au service client de Saint James au 02 61 41 05 56, afin d'éviter que d'autres clients ne soient victimes de ces arnaques. Vous pouvez aussi adresser un mail via : service.client@saint-james.fr.

