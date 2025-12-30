En ce moment Amour Propre ZAHO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Nouvel An : "On a prévu un grand repas, de la danse et du karaoké"

Société. 2026 arrive à grands pas. A Rouen, certains habitants ont décidé cette année de le célébrer entre amis ou en famille. Certains ont prévu de le fêter en petit comité et d'autres, en plus grand nombre.

Publié le 30/12/2025 à 17h20 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Nouvel An : "On a prévu un grand repas, de la danse et du karaoké"
A Rouen, les habitants comptent bien célébrer la nouvelle année. Certains la célébreront en famille et d'autres entre amis.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Nouvel An approche à grands pas. A Rouen, certains habitants célébreront la nouvelle année entre amis ou en famille, en petit ou en plus grand comité.

"On va faire un apéro dînatoire"

"J'ai prévu de voir ma tante, on va faire un apéro dînatoire", confie Clairà Magnin Franchemiche, en balade dans le centre-ville de Rouen. "On voulait faire quelque chose de tranquille et pas faire une grande fête", précise-t-elle. "On sera une dizaine et le lendemain on fera un brunch." Jérémy Veysseyre, un autre Rouennais, a prévu "de faire une fête entre amis dans une grande salle à Neufchâtel-en-Bray". Ils seront une trentaine à se réunir et le programme s'annonce riche en animations. "On a prévu un grand repas, de la danse et du karaoké", assure-t-il. "C'est la première fois où on est aussi nombreux, d'habitude, c'est plus intimiste. Pour le coup, il y aura de l'ambiance !", lance-t-il.

"C'est l'occasion de célébrer la nouvelle année entre amis"

"Je compte faire une soirée dans mon appartement", livre Emma Camin. "On sera une dizaine. Ce sera tranquille pour commencer et après on verra si on sort en boîte de nuit. C'est l'occasion de célébrer la nouvelle année entre amis et de faire la fête", poursuit-elle. Amandine Capet, elle, ira chez des copines à Dieppe. "On va faire la fête et danser, on sera une quinzaine." Depuis plusieurs années, elle fête le Nouvel An "entre copines et c'est cool". Selon elle "à Dieppe, c'est différent de Rouen mais je retrouve mes amis et ma famille". Et la jeune femme ne sera pas la seule à faire la fête. "Moi j'ai prévu d'aller à Pont-Audemer avec des amis. On va faire des jeux de société et après on va sûrement sortir", complète Jules Lemercier Deneubourg. "C'est un moment festif, on profite et on fête la fin d'année. On fait aussi le débrief de l'année qui s'est écoulée."

Et si vous ne savez pas quoi faire pour le jour de l'an, plusieurs établissements rouennais organisent des soirées comme le Comité des Fêtes qui met à l'honneur Gatsby le Magnifique et le Velvet (anciennement Bifröst) qui propose une soirée spéciale "New year's party".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Nouvel An : "On a prévu un grand repas, de la danse et du karaoké"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple