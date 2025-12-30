Seine-Maritime. Nouvel An : "On a prévu un grand repas, de la danse et du karaoké"

Le Nouvel An approche à grands pas. A Rouen, certains habitants célébreront la nouvelle année entre amis ou en famille, en petit ou en plus grand comité.

"On va faire un apéro dînatoire"

"J'ai prévu de voir ma tante, on va faire un apéro dînatoire", confie Clairà Magnin Franchemiche, en balade dans le centre-ville de Rouen. "On voulait faire quelque chose de tranquille et pas faire une grande fête", précise-t-elle. "On sera une dizaine et le lendemain on fera un brunch." Jérémy Veysseyre, un autre Rouennais, a prévu "de faire une fête entre amis dans une grande salle à Neufchâtel-en-Bray". Ils seront une trentaine à se réunir et le programme s'annonce riche en animations. "On a prévu un grand repas, de la danse et du karaoké", assure-t-il. "C'est la première fois où on est aussi nombreux, d'habitude, c'est plus intimiste. Pour le coup, il y aura de l'ambiance !", lance-t-il.

"C'est l'occasion de célébrer la nouvelle année entre amis"

"Je compte faire une soirée dans mon appartement", livre Emma Camin. "On sera une dizaine. Ce sera tranquille pour commencer et après on verra si on sort en boîte de nuit. C'est l'occasion de célébrer la nouvelle année entre amis et de faire la fête", poursuit-elle. Amandine Capet, elle, ira chez des copines à Dieppe. "On va faire la fête et danser, on sera une quinzaine." Depuis plusieurs années, elle fête le Nouvel An "entre copines et c'est cool". Selon elle "à Dieppe, c'est différent de Rouen mais je retrouve mes amis et ma famille". Et la jeune femme ne sera pas la seule à faire la fête. "Moi j'ai prévu d'aller à Pont-Audemer avec des amis. On va faire des jeux de société et après on va sûrement sortir", complète Jules Lemercier Deneubourg. "C'est un moment festif, on profite et on fête la fin d'année. On fait aussi le débrief de l'année qui s'est écoulée."

Et si vous ne savez pas quoi faire pour le jour de l'an, plusieurs établissements rouennais organisent des soirées comme le Comité des Fêtes qui met à l'honneur Gatsby le Magnifique et le Velvet (anciennement Bifröst) qui propose une soirée spéciale "New year's party".