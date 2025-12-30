En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
Cinéma. Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard attendus à Caen pour une avant-première

Culture. Le cinéma Pathé Rives de l'Orne à Caen accueille, samedi 10 janvier à 13h45, l'avant-première du film "Le Rêve américain". La projection se déroulera en présence des acteurs Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, ainsi que du réalisateur Anthony Marciano, pour une rencontre exceptionnelle avec le public.

Publié le 30/12/2025 à 08h52 - Par Elvire Alix
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard seront au cinéma Pathé Rives de l'Orne samedi 10 janvier. - Lilian Fermin

Samedi 10 janvier à 13h45, le cinéma Pathé Rives de l'Orne, accueille une avant-première du film Le Rêve américain, en présence de Jean-Pascal Zadi, de Raphaël Quenard et du réalisateur Anthony Marciano.

Une rencontre prévue avec l'équipe du film

Jean-Pascal Zadi, qui a vécu plusieurs années dans l'agglomération caennaise, sera de retour dans la région pour présenter ce long-métrage aux côtés de Raphaël Quenard, acteur particulièrement présent sur les écrans ces dernières années. A l'issue de la projection, une rencontre avec l'équipe du film est prévue. Inspiré d'une histoire vraie, Le Rêve américain suit le parcours de deux amis, Jérémy et Bouna, partis de situations modestes et animés par une passion commune pour le basket, qui tentent de se faire une place dans le monde du sport professionnel américain.

