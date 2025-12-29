SM Caen. Maxime d'Ornano remercié, l'ancien international Gaël Clichy lui succède

En ce moment Hung up MADONNA
Sport. L'information est tombée lundi 29 décembre : le Stade Malherbe Caen a décidé de remplacer Maxime d'Ornano par Gaël Clichy, ancien international français et récemment entraîneur adjoint de l'équipe de France Espoirs aux côtés de Thierry Henry.

Publié le 29/12/2025 à 13h56, mis à jour le 29/12/2025 à 14h03 - Par Léo Besselievre
Gaël Clichy succède à Maxime d'Ornano sur le banc du Stade Malherbe Caen. L'information est tombée lundi 29 décembre. L'ancien joueur de Manchester City vivra ainsi sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'une équipe pro. - Stuart Grout - Wikicommons

Maxime d'Ornano, nommé à trois reprises meilleur entraîneur de National par le passé, n'a pas su réitérer les mêmes performances sur le banc du Stade Malherbe Caen. Nommé le 12 mai 2025, avec pour mission de redresser la situation du club normand, relégué en National après une saison 2024-20258 cauchemardesque, le technicien originaire de Toulon et passé par le FC Rouen a été remercié par les dirigeants malherbistes lundi 29 décembre. Son successeur a déjà été annoncé.

Arrivé en Normandie en mai dernier, Maxime d'Ornano a été remercié lundi 29 décembre par les dirigeants du SM Caen.Arrivé en Normandie en mai dernier, Maxime d'Ornano a été remercié lundi 29 décembre par les dirigeants du SM Caen. - Léo Besselievre

Gael Clichy débarque à d'Ornano

Gaël Clichy, ancien international français, succède à Maxime d'Ornano. L'ancien international français va ainsi connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle. Le natif de Toulouse est notamment connu pour ses performances outre-Manche, avec des passages à Arsenal entre 2003 et 2011, puis à Manchester City, où il remportera le titre de Premier League (première division anglaise) à deux reprises, en 2012 et 2014. Après un passage en Turquie et en Suisse, l'ancien latéral gauche se consacre désormais à sa carrière d'entraîneur. Agé de 40 ans, il a notamment été l'adjoint de Thierry Henry, en équipe de France Espoirs, avant de poser aujourd'hui ses valises en Normandie.

Une nouvelle dynamique, encore…

En l'espace de six ans, le SM Caen aura connu pas moins de 10 entraîneurs, de Fabien Mercadal à Rui Almeida en passant par Roland Courbis, Bruno Baltazar, Michel Der Zakarian, Stéphane Moulin ou encore Nicolas Seube. Gaëll Clichy aura donc la lourde tâche de redorer le blason caennais. LE SMC pointe actuellement à la 10e place du championnat, à six points du podium. Il est donc encore temps d'accrocher le bon wagon.

Gaël Clichy dirige son premier entraînement lundi 29 décembre à 15h, à Venoix.

Arrivé en Normandie en mai dernier, Maxime d'Ornano a été remercié lundi 29 décembre par les dirigeants du SM Caen. - Léo Besselievre

