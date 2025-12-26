En ce moment Take me to church HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Météo. Grand froid en Normandie : deux départements sous vigilance, jusqu'où vont chuter les températures cette nuit ?

Société. Vigilance jaune "grand froid", températures négatives et gelées marquées : ce vendredi 26 décembre 2025, Météo-France place la Seine-Maritime et l'Eure sous surveillance, tandis que le mercure chute dans l'ensemble de la région, notamment au cœur de la nuit. Voici ce qui attend les Normands dans les prochaines heures.

Publié le 26/12/2025 à 16h45 - Par Mathilde Rabaud
Météo. Grand froid en Normandie : deux départements sous vigilance, jusqu'où vont chuter les températures cette nuit ?
Vigilance grand froid : deux départements concernés en Normandie. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La vigilance jaune grand froid est en vigueur en Seine-Maritime et dans l'Eure, à l'initiative de Météo-France.
Cette alerte, activée jusqu'à samedi midi, vise à prévenir les risques liés aux températures négatives persistantes, notamment pour les personnes fragiles, les automobilistes et les activités en extérieur.

Selon les services météorologiques, les gelées nocturnes restent le principal phénomène surveillé, avec un refroidissement généralisé attendu dans l'intérieur des terres.

Une nuit glaciale attendue : les températures prévues heure par heure

Les prévisions pour la nuit de vendredi à samedi confirment un net refroidissement sur une grande partie de la Normandie :

  • -3°C à Clécy
  • -3°C à Brionne et Neufchâtel-en-Bray
  • -2°C à Lisieux et au Tréport
  • -1°C à Caen et dans l'Orne

Sur le littoral, les températures resteront plus modérées, autour de 0 à 1°C, tandis qu'un contraste marqué est attendu dans le Cotentin avec jusqu'à 5°C à Cherbourg, sous l'influence maritime.

Un écart thermique notable qui illustre l'impact des masses d'air venues de la mer du Nord et d'un ciel dégagé, propice aux gelées.

Des gelées déjà bien installées dans l'intérieur normand

Ce vendredi matin, le froid s'est déjà montré mordant, notamment en Basse-Normandie, où les gelées étaient généralisées hors Cotentin.
Le département de l'Orne a enregistré les valeurs les plus basses, avec un mercure approchant les -5°C dans certains secteurs.

Dans le Calvados, les températures sont restées négatives sur une large partie du territoire, y compris sur le littoral.
Même constat dans la Manche intérieure, où le froid contraste fortement avec la douceur relative observée près des côtes.

Vers une amélioration progressive après le week-end ?

Bonne nouvelle toutefois : aucune gelée marquée n'est envisagée pour dimanche, selon les dernières projections.
L'arrivée de nuages bas venus de la mer du Nord devrait permettre une remontée progressive des températures, repassant au-dessus de 0°C dans la plupart des départements normands.

En attendant, prudence sur les routes, notamment à l'aube, où le verglas pourrait localement se former.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Météo. Grand froid en Normandie : deux départements sous vigilance, jusqu'où vont chuter les températures cette nuit ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple