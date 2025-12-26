Météo. Grand froid en Normandie : deux départements sous vigilance, jusqu'où vont chuter les températures cette nuit ?

La vigilance jaune grand froid est en vigueur en Seine-Maritime et dans l'Eure, à l'initiative de Météo-France.

Cette alerte, activée jusqu'à samedi midi, vise à prévenir les risques liés aux températures négatives persistantes, notamment pour les personnes fragiles, les automobilistes et les activités en extérieur.

Selon les services météorologiques, les gelées nocturnes restent le principal phénomène surveillé, avec un refroidissement généralisé attendu dans l'intérieur des terres.

Une nuit glaciale attendue : les températures prévues heure par heure

Les prévisions pour la nuit de vendredi à samedi confirment un net refroidissement sur une grande partie de la Normandie :

-3°C à Clécy

-3°C à Brionne et Neufchâtel-en-Bray

-2°C à Lisieux et au Tréport

-1°C à Caen et dans l'Orne

Sur le littoral, les températures resteront plus modérées, autour de 0 à 1°C, tandis qu'un contraste marqué est attendu dans le Cotentin avec jusqu'à 5°C à Cherbourg, sous l'influence maritime.

Un écart thermique notable qui illustre l'impact des masses d'air venues de la mer du Nord et d'un ciel dégagé, propice aux gelées.

Des gelées déjà bien installées dans l'intérieur normand

Ce vendredi matin, le froid s'est déjà montré mordant, notamment en Basse-Normandie, où les gelées étaient généralisées hors Cotentin.

Le département de l'Orne a enregistré les valeurs les plus basses, avec un mercure approchant les -5°C dans certains secteurs.

Dans le Calvados, les températures sont restées négatives sur une large partie du territoire, y compris sur le littoral.

Même constat dans la Manche intérieure, où le froid contraste fortement avec la douceur relative observée près des côtes.

Vers une amélioration progressive après le week-end ?

Bonne nouvelle toutefois : aucune gelée marquée n'est envisagée pour dimanche, selon les dernières projections.

L'arrivée de nuages bas venus de la mer du Nord devrait permettre une remontée progressive des températures, repassant au-dessus de 0°C dans la plupart des départements normands.

En attendant, prudence sur les routes, notamment à l'aube, où le verglas pourrait localement se former.