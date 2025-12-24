En ce moment Black horse and the cherry tree KT TUNSTALL
Normandie. Trois départements en vigilance jaune pour le réveillon de Noël, jusqu'à -10 degrés ressentis

Environnement. Les conditions climatiques se dégradent en Normandie. Le vent, le froid, et la neige font leur apparition dans la région au fil des prochaines heures. Un département est d'ailleurs concerné par une alerte jaune neige-verglas.

Publié le 24/12/2025 à 09h09 - Par Lilian Fermin
Il devrait neiger, au moins dans l'Orne, dans la nuit du 24 au 25 décembre. - Illustration - Thibault Lecoq

Certains se réjouiront de voir le froid s'installer en Normandie à Noël, d'autres non. Les conditions climatiques se compliquent sur la région, et Météo France déclenche plusieurs alertes jaunes à partir de ce mercredi 24 décembre.

Du vent qui amène le froid

La première concerne la Manche et de fortes rafales de vent. Celles-ci pourraient atteindre les 85km/h sur la pointe du Cotentin. La vigilance jaune entre en vigueur à partir de 13h, jusqu'à 10h le lendemain. Ce vent est l'une des raisons du froid qui s'installe en Normandie. La préfecture de la Manche envisage des températures ressenties qui atteindront les -9 degrés durant la nuit du 24 au 25 décembre, et qui resteront négatives pendant trois nuits consécutives. Le préfet de l'Orne attend lui un ressenti de -10 degrés.

De la neige ? Prudence sur la route

Ainsi, l'Orne, tout comme la Seine-Maritime et l'Eure, sont placés en alerte jaune grand froid à compter de 21h, ce soir de Réveillon. La Manche et le Calvados suivront le lendemain, dès 6h du matin. Les températures pourraient ne pas repasser au-dessus de 0 durant toute la journée de Noël.

Mais ce n'est pas tout. Une alerte jaune neige-verglas est également déclenchée dans l'Orne à 2h du matin, jusqu'au milieu de matinée. La préfecture anticipe "un petit risque de saupoudrage de neige".

Pour apprécier un radoucissement du mercure, il faudra sans doute attendre le week-end.

