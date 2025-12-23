En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Conso. Pourquoi la facture d'eau pourrait très certainement grimper en 2026 en Normandie… et de combien parle-t-on vraiment

Société. A partir du 1er janvier 2026, le prix de l'eau du robinet pourrait augmenter en Normandie. En cause : de nouveaux contrôles obligatoires sur les PFAS, des polluants dits "éternels", qui forcent les collectivités à investir massivement dans la dépollution. Une évolution qui pourrait peser sur la facture des foyers normands, déjà en hausse ces dernières années.

Publié le 23/12/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Conso. Pourquoi la facture d'eau pourrait très certainement grimper en 2026 en Normandie… et de combien parle-t-on vraiment
Pourquoi l'eau va coûter plus cher en Normandie dès 2026. - Martin Drouet

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La hausse ne sort pas de nulle part. A compter du 1er janvier 2026, toutes les collectivités devront analyser systématiquement la présence de PFAS dans l'eau potable. Ces substances chimiques, extrêmement persistantes, sont présentes partout dans l'environnement et font désormais l'objet d'un encadrement sanitaire beaucoup plus strict.

Pour être conforme, l'eau distribuée devra respecter un seuil maximal très bas pour plusieurs de ces molécules. Résultat : de nombreux réseaux vont devoir être adaptés, modernisés, voire totalement repensés. Et ces travaux ont un coût, qui se répercute mécaniquement sur la facture finale.

Ces informations sont issues d'enquêtes et d'analyses relayées par Le Parisien.

PFAS : des polluants invisibles qui bouleversent le prix de l'eau

Surnommés "polluants éternels", les PFAS sont utilisés depuis des décennies dans l'industrie, l'agriculture ou encore les produits du quotidien. Leur particularité : ils ne se dégradent quasiment pas et traversent facilement les systèmes de filtration classiques.

En Normandie, comme ailleurs, les installations actuelles ne sont pas toujours capables de les éliminer efficacement. Pour y parvenir, il faut désormais recourir à des technologies avancées : charbon actif à renouveler régulièrement, filtration membranaire ou encore osmose inverse. Des solutions efficaces, mais lourdes financièrement.

Facture d'eau en Normandie : de combien l'augmentation pourrait-elle être ?

Difficile d'annoncer un chiffre unique tant les situations varient d'un territoire à l'autre. Mais une tendance se dessine clairement : le prix de l'eau augmente déjà, et cette nouvelle contrainte réglementaire accentue le mouvement.

Ces deux dernières années, la facture a progressé de manière significative au niveau national. Avec l'arrivée des contrôles PFAS, les projections évoquent des hausses supplémentaires dans les années à venir, pouvant représenter plusieurs euros par mois pour un foyer, selon les investissements nécessaires.

En Normandie, où de nombreuses communes reposent sur des réseaux locaux ou intercommunaux, l'impact pourrait être plus marqué dans les zones rurales que dans les grandes agglomérations.

Petites communes normandes : un défi financier colossal

C'est l'un des points les plus sensibles du dossier. Pour les grandes structures, les investissements peuvent être étalés et mutualisés. Pour les petites communes normandes, en revanche, le modèle économique devient beaucoup plus fragile.

Installer des systèmes de dépollution performants représente parfois des centaines de milliers, voire des millions d'euros, difficilement absorbables par des budgets déjà contraints. Sans aides spécifiques, certaines collectivités redoutent de devoir faire porter l'effort directement sur les habitants.

Une eau plus propre, mais à quel prix pour les habitants ?

Sur le plan sanitaire, l'objectif est clair : garantir une eau de meilleure qualité, avec moins de substances indésirables. A terme, cela pourrait aussi réduire l'usage de traitements comme le chlore et améliorer le goût de l'eau du robinet.

Mais cette amélioration a un revers : ce sont les consommateurs qui financent l'essentiel des travaux. Une situation qui suscite de plus en plus d'incompréhension, alors même que la pollution à l'origine du problème ne provient pas des usagers eux-mêmes.

Vers de nouvelles règles encore plus strictes sur l'eau potable ?

Et ce n'est sans doute pas fini. Les autorités sanitaires travaillent déjà sur l'intégration de nouvelles molécules PFAS dans les contrôles obligatoires, dont certaines sont présentes dans la grande majorité des échantillons analysés.

A moyen terme, les seuils pourraient encore être abaissés, entraînant de nouveaux investissements et, potentiellement, de nouvelles hausses tarifaires. Un scénario qui inquiète de nombreuses collectivités normandes, prises entre exigences sanitaires et pression budgétaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Conso. Pourquoi la facture d'eau pourrait très certainement grimper en 2026 en Normandie… et de combien parle-t-on vraiment
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple