Dermatose nodulaire. "On a tous peur" : les agriculteurs ornais inquiets face au traitement de cadavres contaminés à Atemax

Agriculture. L'arrivée récente de carcasses bovines infectées par la dermatose nodulaire contagieuse sur le site d'équarrissage Atemax, à Saint-Langis-lès-Mortagne, suscite une vive inquiétude chez les agriculteurs de l'Orne. Deux syndicats agricoles redoutent un risque sanitaire et s'opposent à toute nouvelle arrivée de cadavres dans le territoire.

Publié le 23/12/2025 à 10h15 - Par Lucie Peudevin
Dermatose nodulaire. "On a tous peur" : les agriculteurs ornais inquiets face au traitement de cadavres contaminés à Atemax
Deux syndicats agricoles s'inquiètent face à l'arrivée de cadavres d'animaux décimés par la DNC sur l'usine d'équarrissage Atemax, à Saint-Langis-lès-Mortagne. - Martin Patry

Les Jeunes agriculteurs (JA) et la FDSEA de l'Orne montent au créneau. En cause : le traitement de cadavres d'animaux en provenance du Sud-Ouest, issus de zones touchées par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Si des carcasses ont déjà été réceptionnées et traitées sur le site d'Atemax à Saint-Langis-lès-Mortagne, les syndicats s'opposent fermement à toute nouvelle arrivée dans le département actuellement indemne. "Le risque zéro n'existe pas", martèle Sylvain Delye, président de la FDSEA de l'Orne.

Les syndicats réclament des réponses concrètes

Du côté des Jeunes agriculteurs, l'inquiétude est assumée. "On nous dit que cela ne présente pas de risques, mais on a tous peur", confie Armand Prod'homme, président des JA de l'Orne. Les syndicats réclament des réponses concrètes et souhaitent échanger directement avec les responsables d'Atemax pour comprendre l'intérêt de ces transferts.

Les représentants agricoles dénoncent surtout le déplacement de cadavres issus de zones contaminées vers des territoires sains comme l'Orne, craignant une faille lors des phases de transport et "surtout lors du déchargement", précise Sylvain Delye.

"Il n'y a aucun risque de contamination"

Le groupe Akiolis, propriétaire d'Atemax, se veut rassurant. "La peur des agriculteurs est légitime, mais il n'y a aucun risque de contamination, les animaux étant déjà morts", affirme Paul Marie Dabezies, responsable communication du groupe Akiolis. "La maladie se propage uniquement par des insectes vecteurs attirés par des animaux vivants ou par contact direct entre les bêtes vivantes", ajoute-t-il.

Le déplacement des carcasses vers l'Orne s'explique par des blocages d'usines Atemax plus proches des lieux d'abattage dans le Sud-Ouest. "A ce jour, aucune nouvelle arrivée n'est prévue", conclut Paul Marie Dabezies.

Dermatose nodulaire. "On a tous peur" : les agriculteurs ornais inquiets face au traitement de cadavres contaminés à Atemax
