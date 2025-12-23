En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Près de Mortagne-au-Perche. Noël : à la ferme du Chailloué, le choix du local dans l'assiette

Loisir. A l'approche des fêtes, la ferme du Chailloué, à Saint-Mard-de-Réno près de Mortagne-au-Perche, mise sur le circuit court. La ferme ouvre exceptionnellement ses portes mardi 23 décembre avec, au menu, un ris de veau cuisiné à partir de produits locaux, proposé en barquettes prêtes à réchauffer.

Publié le 23/12/2025 à 07h30 - Par Lucie Peudevin
Près de Mortagne-au-Perche, la ferme du Chailloué propose une nouveauté locale pour les fêtes de fin d'année. - La ferme du Chailloué

Consommer local pour Noël, c'est le pari de la ferme du Chailloué. A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'exploitation ouvre exceptionnellement ses portes mardi 23 décembre et propose comme nouveauté un plat festif, préparé par le chef local Edgard Dival : un ris de veau cuisiné avec des ingrédients issus du territoire.

Un ris de veau local pour Noël

L'objectif est clair : offrir une alternative locale et de qualité aux repas de fête, tout en simplifiant l'organisation des convives. "C'est un plat de fêtes qui demande plus de 24h de préparation. Il peut être proposé comme entrée chaude ou comme plat principal le soir du réveillon ou encore le jour de Noël", explique Aurore Chevallier, gérante du magasin de la ferme.

Au-delà de la praticité, le ris de veau est préparé avec une viande issue de la ferme et cuisinée "avec la crème de la ferme de l'Etoile et le cidre de l'Hermitière, des produits que nous vendons aussi en magasin", précise la gérante.

Le ris de veau est préparé spécialement pour Noël.Le ris de veau est préparé spécialement pour Noël. - La ferme du Chailloué

Mettre en avant la production locale, "c'est ce que recherchent les clients, ils veulent être sûrs de la proximité et du contenu de ce qu'ils consomment", conclut-elle.

Le ris de veau est préparé spécialement pour Noël. - La ferme du Chailloué

