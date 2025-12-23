Granville. Le groupe La Route des Airs jouera le concert d'ouverture du carnaval

Ça y est, le groupe qui jouera pour le concert d'ouverture du carnaval de Granville a été dévoilé, vendredi 19 décembre. Il s'agit de La Route des Airs. Ils lanceront les festivités du 152e carnaval, le vendredi 13 février.

La Route des Airs a été formée en 2008. Ce quintet propose de la chanson française aussi festive qu'engagée. Les musiciens ont déjà joué avec Manu Chao, Cali, Les Hurlements d'Léo ou encore Les Négresses Vertes.

Où avoir son billet ?

Le concert est toujours gratuit, mais il faut réussir à obtenir une place. Les distributions auront lieu les samedis 31 janvier et 7 février à l'office de tourisme, 2, rue Lecampion à Granville, à partir de 9h.