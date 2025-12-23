Le Havre. Deux détenus, déjà connus pour des agressions sur le personnel pénitentiaire, montent sur le toit de la prison

Lundi 22 décembre, vers 9h, deux détenus sont parvenus à monter sur le toit de la prison de Saint-Aubin-Routot, lors de leur promenade matinale. Ils ont escaladé un mur et se sont retrouvés sur le toit d'un préau situé dans la cour du centre de détention n°1. "Ils ont déjà fait parler d'eux dès leur arrivée dans l'établissement pour des agressions envers du personnel pénitentiaire", indique Marvin Bahadur, secrétaire local du syndicat UFAP-UNSa, à nos confrères du Courrier Cauchois. Ils souhaitaient quitter l'établissement du Havre pour une autre prison.

Intervention des agents ERIS

Les lieux ont été rapidement sécurisés. Tous les autres détenus ont été ramenés en cellule. Une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS), venue de Rennes, s'est rendue sur place. Un négociateur a réussi à raisonner les deux détenus en milieu d'après-midi. Ils sont descendus du toit à l'aide d'une échelle. Les deux hommes ont été placés au quartier disciplinaire.