En ce moment Santa Claus Is Coming To Town Michael BUBLE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

16e de finale de Coupe de France de Football. L'US Avranches connaît le jour et l'horaire de son match contre le RC Strasbourg Alsace

Sport. L'US Avranches s'est qualifié en 16e de finale de Coupe de France de football, vendredi 19 décembre. Le club du sud Manche va affronter le RC Strasbourg Alsace, pensionnaire de Ligue 1. La date et l'heure ont été dévoilées.

Publié le 22/12/2025 à 15h04 - Par Thibault Lecoq
16e de finale de Coupe de France de Football. L'US Avranches connaît le jour et l'horaire de son match contre le RC Strasbourg Alsace
L'US Avranches affrontera le RC Strasbourg, en 16e de Coupe de France de football. - Aurélien Renault

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'aventure de la Coupe de France continue pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Le club de National 2 a sorti le Stade Brestois, vendredi 19 décembre, en 32e de finale de Coupe de France de football. Le club prend donc la direction des 16e de finale, avec encore un adversaire qui évolue en Ligue 1. Les hommes de Cédric Hengbart vont affronter le RC Strasbourg Alsace, actuel 7e de Ligue 1.

La date et l'heure

Le match aura lieu le samedi 10 janvier à 18h a prévu et annoncé la Fédération française de football, lundi 22 décembre. Le match devrait avoir lieu au Stade René Fenouillère d'Avranches. Une réunion de la direction du club doit acter une décision ce lundi soir.

Un remake de 2017 ?

Alain Mahaut, le président de l'association se réjouit de cette affiche. "C'est le remake", explique-t-il. Et de détailler : "ça nous rappelle 2017 quand on a fait le quart de finale contre le PSG. C'était Strasbourg avant." Le club alsacien était alors 3e de Ligue 2 et les Normands en National. Il existe aussi de bonnes relations humaines entre les deux clubs. L'ancien président du Sud-Manche, Gilbert Guérin, était proche de Marc Keller, président de Strasbourg. Il représentait la Fédération française de football à l'enterrement de ce dernier.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
16e de finale de Coupe de France de Football. L'US Avranches connaît le jour et l'horaire de son match contre le RC Strasbourg Alsace
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple