16e de finale de Coupe de France de Football. L'US Avranches connaît le jour et l'horaire de son match contre le RC Strasbourg Alsace

L'aventure de la Coupe de France continue pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Le club de National 2 a sorti le Stade Brestois, vendredi 19 décembre, en 32e de finale de Coupe de France de football. Le club prend donc la direction des 16e de finale, avec encore un adversaire qui évolue en Ligue 1. Les hommes de Cédric Hengbart vont affronter le RC Strasbourg Alsace, actuel 7e de Ligue 1.

La date et l'heure

Le match aura lieu le samedi 10 janvier à 18h a prévu et annoncé la Fédération française de football, lundi 22 décembre. Le match devrait avoir lieu au Stade René Fenouillère d'Avranches. Une réunion de la direction du club doit acter une décision ce lundi soir.

Un remake de 2017 ?

Alain Mahaut, le président de l'association se réjouit de cette affiche. "C'est le remake", explique-t-il. Et de détailler : "ça nous rappelle 2017 quand on a fait le quart de finale contre le PSG. C'était Strasbourg avant." Le club alsacien était alors 3e de Ligue 2 et les Normands en National. Il existe aussi de bonnes relations humaines entre les deux clubs. L'ancien président du Sud-Manche, Gilbert Guérin, était proche de Marc Keller, président de Strasbourg. Il représentait la Fédération française de football à l'enterrement de ce dernier.