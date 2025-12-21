Le Havre. Incendie d'une école maternelle : la piste volontaire étudiée, une enquête ouverte

L'incendie d'une école maternelle du Havre est-il volontaire ? C'est la question que pose l'enquête pour destructions volontaires par incendie ouverte ce dimanche 21 décembre par la procureure du Havre, Soizic Guillaume.

Une alarme anti-intrusion déclenchée

Le feu s'est déclaré dans une salle de jeux de l'école Mont le Comte dans le quartier de Caucriauville, vers 21h30 samedi 20 décembre. Ce bâtiment de 200m2 a été entièrement détruit par les flammes. "Les policiers étaient requis suite au déclenchement d'une alarme anti-intrusion puis de détecteurs de fumées au sein de la salle", détaille la procureure. Cette première alarme interroge sur la présence d'une personne sur les lieux et la possibilité d'un incendie volontaire. "Aucune tension particulière préexistante ne peut permettre d'orienter les investigations", tempère-t-elle.

Dans le cadre des premières investigations, un seul départ de feu a été identifié. Une expertise incendie sera diligentée "dans les prochains jours" et les investigations vont se poursuivre pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'incendie volontaire.