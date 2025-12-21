En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
Le Havre. Incendie d'une école maternelle : la piste volontaire étudiée, une enquête ouverte

Sécurité. Une enquête a été ouverte pour "destructions volontaires par incendie", dimanche 21 décembre, après l'incendie d'une école maternelle du Havre la veille, qui a détruit une salle de jeux de 200m2.

Publié le 21/12/2025 à 18h07 - Par Simon Lebaron
Une enquête a été confiée au commissariat du Havre pour déterminer si l'incendie d'une école maternelle est volontaire ou non.

L'incendie d'une école maternelle du Havre est-il volontaire ? C'est la question que pose l'enquête pour destructions volontaires par incendie ouverte ce dimanche 21 décembre par la procureure du Havre, Soizic Guillaume.

Une alarme anti-intrusion déclenchée

Le feu s'est déclaré dans une salle de jeux de l'école Mont le Comte dans le quartier de Caucriauville, vers 21h30 samedi 20 décembre. Ce bâtiment de 200m2 a été entièrement détruit par les flammes. "Les policiers étaient requis suite au déclenchement d'une alarme anti-intrusion puis de détecteurs de fumées au sein de la salle", détaille la procureure. Cette première alarme interroge sur la présence d'une personne sur les lieux et la possibilité d'un incendie volontaire. "Aucune tension particulière préexistante ne peut permettre d'orienter les investigations", tempère-t-elle.

Dans le cadre des premières investigations, un seul départ de feu a été identifié. Une expertise incendie sera diligentée "dans les prochains jours" et les investigations vont se poursuivre pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'incendie volontaire.

