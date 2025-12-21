Caen. Un trentenaire gravement brûlé dans l'incendie d'une maison

Les pompiers du Calvados ont été mobilisés à 15h43, samedi 20 décembre pour un incendie survenu à Caen. Le feu s'est déclaré dans une maison d'environ 100m2 située rue de la Seulles.

Rez-de-chaussée embrasé

Le rez-de-chaussée était entièrement embrasé à l'arrivée des secours. L'extinction du sinistre a nécessité deux lances.

Un homme de 32 ans a été gravement brûlé dans l'incendie et un second homme du même âge a été légèrement incommodé par les fumées. Ils ont été transportés au CHU de Caen.