Bonne table à Rouen. Okto, une cuisine gastronomique en centre-ville

C'est une habitude pour son dernier numéro de l'année. La rédaction de Tendance Ouest vous propose une belle table rouennaise, à savourer pour un plaisir gourmand. Direction Okto, rue du Vieux Palais en plein centre-ville. L'atmosphère y est élégante, apaisante avec le beau comptoir en bois et le bleu nuit qui orne les murs. Le restaurant propose une cuisine gastronomique. Une formule abordable pour cette cuisine de qualité est offerte le midi avec entrée, plat et dessert pour 36€, "qui permet aux gens de se faire plaisir", indique Brice Legrand, le chef du restaurant. La carte évolue constamment au gré des saisons et des inspirations du chef. Lors de ma venue, l'entrée est un pâté en croûte avec gibiers et foie gras. Petite originalité, il est servi avec des cerises aigres-douces, un condiment à base de mâche et un jus corsé qui relève parfaitement l'ensemble.

Une expérience des grandes tables

J'enchaîne avec le chou farci au chevreuil, accompagné de ses légumes de saison et d'une sauce au poivre de Madagascar. Les goûts sont marqués, l'ensemble parfaitement équilibré. Le dessert, moderne, est construit autour d'un sorbet à la pomme sur un biscuit cuillère, une marmelade de yuzu et une meringue. Une fin de repas légère, peu sucrée, avec au contraire une agréable acidité.

Chou farci au chevreuil.

"On a ouvert en se disant bistronomique et on monte en gamme petit à petit pour être plus vers le gastronomique", indique humblement Brice Legrand, qui a fait ses armes chez Rodolphe, à l'Odas ou encore à la Villa Madie à Cassis, aujourd'hui trois étoiles. "Cela reste décontracté, on veut que les gens soient à l'aise", indique Laure Touyre, qui œuvre en salle. Le chef aime travailler les produits de la mer et le gibier et se fournit au maximum localement auprès de petits producteurs. Et pour ceux qui aimeraient prolonger l'expérience, Okto propose le soir un menu dégustation en quatre services à 75€ par personne. Expérience à tenter.

Pratique. 26 rue du Vieux Palais. Tel : 02 35 03 10 91.