En ce moment Where is my husband ? RAYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. Okto, une cuisine gastronomique en centre-ville

Economie. En plein centre-ville, Okto propose une cuisine gastronomique dans une ambiance chic mais décontractée.

Publié le 20/12/2025 à 11h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Bonne table à Rouen. Okto, une cuisine gastronomique en centre-ville
Brice Legrand et Laure Touyre ont ouvert le restaurant en 2023.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une habitude pour son dernier numéro de l'année. La rédaction de Tendance Ouest vous propose une belle table rouennaise, à savourer pour un plaisir gourmand. Direction Okto, rue du Vieux Palais en plein centre-ville. L'atmosphère y est élégante, apaisante avec le beau comptoir en bois et le bleu nuit qui orne les murs. Le restaurant propose une cuisine gastronomique. Une formule abordable pour cette cuisine de qualité est offerte le midi avec entrée, plat et dessert pour 36€, "qui permet aux gens de se faire plaisir", indique Brice Legrand, le chef du restaurant. La carte évolue constamment au gré des saisons et des inspirations du chef. Lors de ma venue, l'entrée est un pâté en croûte avec gibiers et foie gras. Petite originalité, il est servi avec des cerises aigres-douces, un condiment à base de mâche et un jus corsé qui relève parfaitement l'ensemble.

Une expérience des grandes tables

J'enchaîne avec le chou farci au chevreuil, accompagné de ses légumes de saison et d'une sauce au poivre de Madagascar. Les goûts sont marqués, l'ensemble parfaitement équilibré. Le dessert, moderne, est construit autour d'un sorbet à la pomme sur un biscuit cuillère, une marmelade de yuzu et une meringue. Une fin de repas légère, peu sucrée, avec au contraire une agréable acidité.

Chou farci au chevreuil.Chou farci au chevreuil.

"On a ouvert en se disant bistronomique et on monte en gamme petit à petit pour être plus vers le gastronomique", indique humblement Brice Legrand, qui a fait ses armes chez Rodolphe, à l'Odas ou encore à la Villa Madie à Cassis, aujourd'hui trois étoiles. "Cela reste décontracté, on veut que les gens soient à l'aise", indique Laure Touyre, qui œuvre en salle. Le chef aime travailler les produits de la mer et le gibier et se fournit au maximum localement auprès de petits producteurs. Et pour ceux qui aimeraient prolonger l'expérience, Okto propose le soir un menu dégustation en quatre services à 75€ par personne. Expérience à tenter.

Pratique. 26 rue du Vieux Palais. Tel : 02 35 03 10 91.

Galerie photos
Chou farci au chevreuil.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. Okto, une cuisine gastronomique en centre-ville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple