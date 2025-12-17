Festival Beauregard. Un nouveau nom annoncé : le plateau bientôt au complet !

C'est la dernière ligne droite pour l'organisation du festival Beauregard. Le premier des cinq derniers noms composant cette 18e édition au château vient d'être annoncé. Il s'agit du chanteur et acteur Bertrand Belin, originaire du Morbihan, qui jouera sur scène le 3 juillet prochain.

Plus que quatre noms à annoncer

L'artiste de 55 ans, qui a été choisi comme "coup de cœur" de l'organisation, a sorti son nouvel album intitulé "WATT", le 3 octobre dernier. Considéré comme le "crooner des temps modernes", il a su se faire connaître par ses textes poétiques, porté par son style profond et sensuel. Parcourant des styles comme le rock, la pop ou encore la musique électronique, il fait partie des cinq derniers noms que le festival doit encore annoncer pour la 18e édition de son festival. Restera deux autres artistes coup de cœur et le gagnant du Tremplin Rose Festival. La dernière place reviendra au vainqueur des "John's Sessions" qui se jouera entre Louise Charbonnel, Voodoo May, Palladium et Wavepool, le 29 janvier prochain au Big Bang Café d'Hérouville-Saint-Clair.

L'organisation a également annoncé que cette journée du 3 juillet, qui accueillera des artistes comme Theodora, The Hives, Gaëtan Roussel ou encore Rilès affichait bientôt complet : 95 % des pass ont été vendus. Les derniers pass sont disponible sur le site du festival : www.festivalbeauregard.com