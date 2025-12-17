En ce moment Le chant des sirènes FRERO DELAVEGA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Festival Beauregard. Un nouveau nom annoncé : le plateau bientôt au complet !

Culture. John Beauregard a annoncé, ce mercredi 17 décembre, le premier des cinq derniers noms qui compléteront le festival musical, prévu du 1er au 5 juillet prochain.

Publié le 17/12/2025 à 18h00 - Par Léo Besselievre
Festival Beauregard. Un nouveau nom annoncé : le plateau bientôt au complet !
Le plateau de cette 18e édition du festival Beauregard est bientôt complet, avec l'annonce ce mercredi 17 décembre d'un nouvel artiste. - Lilian Fermin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est la dernière ligne droite pour l'organisation du festival Beauregard. Le premier des cinq derniers noms composant cette 18e édition au château vient d'être annoncé. Il s'agit du chanteur et acteur Bertrand Belin, originaire du Morbihan, qui jouera sur scène le 3 juillet prochain.

Plus que quatre noms à annoncer

L'artiste de 55 ans, qui a été choisi comme "coup de cœur" de l'organisation, a sorti son nouvel album intitulé "WATT", le 3 octobre dernier. Considéré comme le "crooner des temps modernes", il a su se faire connaître par ses textes poétiques, porté par son style profond et sensuel. Parcourant des styles comme le rock, la pop ou encore la musique électronique, il fait partie des cinq derniers noms que le festival doit encore annoncer pour la 18e édition de son festival. Restera deux autres artistes coup de cœur et le gagnant du Tremplin Rose Festival. La dernière place reviendra au vainqueur des "John's Sessions" qui se jouera entre Louise Charbonnel, Voodoo May, Palladium et Wavepool, le 29 janvier prochain au Big Bang Café d'Hérouville-Saint-Clair.

L'organisation a également annoncé que cette journée du 3 juillet, qui accueillera des artistes comme Theodora, The Hives, Gaëtan Roussel ou encore Rilès affichait bientôt complet : 95 % des pass ont été vendus. Les derniers pass sont disponible sur le site du festival : www.festivalbeauregard.com

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Festival Beauregard. Un nouveau nom annoncé : le plateau bientôt au complet !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple