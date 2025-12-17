En ce moment 12 to 12 SOMBR
Industrie. Un nouveau convoi de combustible nucléaire est arrivé dans le Cotentin

Economie. A la suite de la collaboration entre l'usine Orano à La Hague et l'entreprise néerlandaise EPZ, un nouveau train transportant 8,6 tonnes de combustible nucléaire est arrivé à Valognes, mercredi 17 décembre.

Publié le 17/12/2025 à 17h08, mis à jour le 17/12/2025 à 18h22 - Par Julien Rojo
Les wagons transportant le combustible nucléaire sont arrivés à Valognes. "Les emballages utilisés sont conformes aux normes de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique", assure Orano. - Orano

C'est un spectacle que les habitants du Cotentin connaissent bien. Un 24e convoi ferroviaire chargé de 8,6 tonnes de combustible nucléaire hollandais est arrivé mercredi 17 décembre au terminal de Valognes. Le train, composé de trois emballages, est parti d'une gare à proximité de la centrale nucléaire de Borssele aux Pays-Bas. Le combustible doit être traité et recyclé par l'usine Orano dans la Hague. 96% de ces composants doivent être recyclés pour produire à nouveau de l'énergie. 4% des matériaux restants sont inutilisables : ils seront vitrifiés pour un stockage à très long terme. Le traitement "permet de réduire par cinq le volume des déchets et par dix leur radiotoxicité avant d'être réexpédiés aux Pays-Bas conformément à la législation française", argumente Orano.

Une collaboration de longue date

Ce transport est issu d'un contrat signé en 2011 entre l'entreprise normande et le client néerlandais EPZ. 216 tonnes de combustibles de la centrale de Borssele doivent être retraitées dans le cadre de cet accord. Il fait suite à une première collaboration entre les deux industries en 1978. A ce jour, plus de 406 tonnes de combustible usées des Pays-Bas ont été livrées à La Hague.

