Dermatose nodulaire contagieuse. La préfecture de l'Orne appelle à la "responsabilité de l'ensemble des acteurs de la filière bovine"

Pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), la préfecture de l'Orne appelle à la mobilisation et à la responsabilité des acteurs de la filière bovine. "Eleveurs, transporteurs, négociants et organisations professionnelles sont appelés à appliquer strictement les règles sanitaires en vigueur, ainsi que les dispositions encadrant le transport et le commerce des animaux vivants", indique-t-elle avant de préciser qu'aucun cas de DNC n'a encore été détecté dans le département.

Intensification des contrôles

Pour garantir une traçabilité complète des mouvements d'animaux et limiter tout risque de propagation du virus à grande distance,

les responsables des centres de rassemblement doivent notifier l'ensemble des entrées et sorties de bovins dans un délai de 24 heures.

De leur côté, les services de l'Etat intensifient les mesures de surveillance sanitaire et vont renforcer les contrôles relatifs aux mouvements et au commerce d'animaux vivants. "Ces dispositifs seront maintenus aussi longtemps que nécessaire", écrit la préfecture.