Rouen. Un Noël pour tous grâce à la mobilisation des associations

Solidarité. Tous les ans, l'antenne de Rouen de l'association Les petits Frères des pauvres organise un repas de Noël pour les seniors isolés.

Publié le 17/12/2025 à 14h30 - Par Justine Carrère

A Rouen, plusieurs repas solidaires sont organisés pour Noël et le jour de l'An. Ils s'adressent aux personnes isolées et précaires. - Ville de Rouen

En cette période de fêtes de fin d'année, la solidarité est particulièrement à l'honneur à Rouen. Plusieurs associations se mobilisent pour offrir un moment joyeux aux personnes isolées ou précaires. Dès vendredi 19 décembre, un goûter festif est organisé par la Ville de Rouen et le Centre communal d'action sociale à partir de 14h. Mercredi 24 décembre, l'antenne de Rouen de l'association Les petits frères des pauvres organise aussi un déjeuner spécialement dédié aux aînés isolés. Comme l'an passé, l'événement se déroulera à la salle Jean Texcier située dans les Hauts-de-Rouen près de Bihorel.

"C'est un repas très important"

Une quarantaine de personnes âgées est attendue cette année pour le déjeuner de Noël organisé par les Petits frères des pauvres à Rouen. "Ce sont principalement les personnes qui sont déjà accompagnées tout au long de l'année", précise Stéphane Lehelloco, responsable de l'équipe de Rouen des Petits frères des pauvres. "C'est un repas très important pour que ces personnes se sentent un peu moins seules pendant les fêtes de fin d'année", ajoute-t-il. Des animations musicales seront organisées pendant et après le repas. Deux musiciens joueront de l'accordéon et de la guitare et chanteront même quelques chansons. L'an passé, une chanteuse accordéoniste avait fait le déplacement et chantait des chansons des années 1950, 1960 et 1970. Depuis 2019, Joëlle Leclerc est bénévole au sein des Petits Frères des pauvres. Ce repas de Noël permet selon elle "une convivialité entre les personnes que nous accompagnons et les bénévoles", livre-t-elle. A travers cet événement, "on leur donne de la joie, du plaisir. Et quand on leur fait plaisir, nous sommes nous aussi heureux de voir que nous servons à quelque chose", conclut-elle. 

Les dates à retenir

Cette année à Rouen, plusieurs repas et goûters solidaires sont organisés pour Noël pour les personnes âgées, les personnes isolées et précaires. Découvrez-les.

Vendredi 19 décembre

La Ville de Rouen organise un goûter gourmand de 14h à 16h30 à destination des personnes vivant dans la rue et aux bénéficiaires très vulnérables du Centre communal d'action sociale. Pour ce Noël solidaire, la salle des mariages de l'hôtel de ville accueillera un blind test, un karaoké et un photobooth (borne équipée d'un appareil photo automatique). S'en suivra la remise de cadeaux et de chocolats.

Mercredi 24 décembre

Un repas de Noël est organisé à 12h au sein de l'accueil de jour La Chaloupe. Ce même jour, la Ville de Rouen et l'Autobus Samu Social organisent une maraude musicale à 20h dans les jardins de l'hôtel de Ville et à 21h à la gare.

Mercredi 31 décembre

Un réveillon solidaire est organisé à 19h à destination des habitants isolés et fragiles des Hauts-de-Rouen au centre Jean Texcier. Le réveillon est organisé par l'association I.D. Hauts en partenariat avec le centre social Diana Armengol-Markarian. Des animations sont prévues.


