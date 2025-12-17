Le Havre. Le port du masque redevient obligatoire à l'hôpital Monod

En raison d'une forte circulation du Covid, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) rend à nouveau obligatoire le port du masque dans l'ensemble de ses établissements, dont l'hôpital Monod.

Se protéger des virus

Le port du masque est, depuis mercredi 17 décembre, nécessaire dans tous les services de soins (consultations, hospitalisations et examens). Cette mesure a pour objectif de limiter la propagation des virus, notamment en période épidémique. "Les équipes rappellent à tous que 'votre geste fait la différence' et qu'il est essentiel de rester vigilant pendant ces périodes saisonnières de forte circulation des virus", explique le GHH.

Le GHH invite également ses usagers à bien respecter une bonne hygiène des mains.