Le Havre. Il roule sans permis, avec une carte grise périmée et sous l'emprise de la drogue

Ce jeune multipliait les infractions. Mercredi 17 décembre vers 1h15, avenue Vladimir Komarov au Havre, la police repère une voiture roulant à vive allure dans une zone limitée à 30km/h. Le conducteur tourne à droite pour se garer mais son clignotant est défaillant. Les forces de l'ordre décident donc de le contrôler. Ils constatent immédiatement une odeur de cannabis à l'intérieur de l'habitacle. Dans le véhicule se trouvent trois personnes, le conducteur de 18 ans et deux passagers (une femme et un homme de 17 ans).

Carte grise périmée

Lors du contrôle, le conducteur présente une carte grise périmée (barrée depuis juillet 2025). Le jeune déclare immédiatement aux policiers qu'il n'est pas détenteur du permis de conduire, s'étant inscrit à l'auto-école en début de semaine. La voiture n'était pas assurée. De plus, il ne portait pas sa ceinture de sécurité qui était attachée derrière son dos. Pour compléter les infractions, il sera contrôlé positif au THC. Le jeune conducteur a été placé en garde à vue.