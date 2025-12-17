Musique. [Interview] Naumaur, artiste caennais, signe un premier EP sincère et introspectif

Naumaur est un artiste complet, originaire de Caen. La musique fait partie de sa vie depuis l'adolescence. Dès l'âge de 12 ans, il est fasciné par le rap et développe un besoin presque vital d'écrire. Les mots deviennent rapidement un refuge, un exutoire, une manière de donner du sens à ce qu'il ressent.

Une écriture intime et sincère

L'écriture est aujourd'hui au cœur de son quotidien. Naumaur y puise la matière de ses chansons, dans lesquelles il évoque la famille, les souvenirs, les sentiments et le temps qui passe. Inspiré par des artistes comme Orelsan il mise sur la sincérité afin de toucher le public.

Un artiste complet entre photographie et micro

Formé aux Beaux-Arts de Caen, Naumaur est aussi photographe et vidéaste. Il travaille notamment avec le label Duchess et collabore avec des artistes comme Pierre Garnier, Daysy ou Joseph Kamel. Un travail de l'image qui enrichit naturellement son univers musical. D'ailleurs, un véritable tournant survient après une séance photo avec Joseph Kamel. Inspiré par ce moment, Naumaur écrit Le bon moment. Une chanson-révélation, qui agit comme un déclic et qui confirme sa place derrière le micro.

"Le Chemin", un premier EP très personnel

Depuis septembre 2024, Naumaur est en studio avec Daysy et Yvan pour façonner Le Chemin, un EP qui sort ce vendredi 19 décembre. Dans une veine variété urbaine, le projet retrace son parcours avec sincérité et mélancolie. Le titre éponyme, est déjà viral sur les réseaux.

Déjà remarqué sur scène en premières parties de Bekar, Davodka ou Joseph Kamel, Naumaur cumule près de 210 000 streams, plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Le Chemin marque une nouvelle étape pour cet artiste complet, en pleine construction, et humble.

A l'occasion de la sortie de ce premier EP, Naumaur s'est exprimé au micro de Tendance Ouest :