Handball. Caen-Cherbourg, un derby au sommet de la Proligue : les Vikings leaders avant les fêtes ?

Sport. Ambitieux, les Vikings de Caen accueillent vendredi 19 décembre leurs rivaux de la JS Cherbourg dans un Palais des Sports qui s'annonce incandescent.

Publié le 17/12/2025 à 16h00
Les Vikings ne joueront pas en rouge, mais avec un maillot spécial derby face à la JS Cherbourg. En championnat, ils sont pour le moment invaincus à la maison. - Adrien - French Photographer

Les affrontements entre le Caen Handball et la JS Cherbourg sont bien souvent particuliers. Mais cette confrontation, vendredi 19 décembre au Palais des Sports, revêt un caractère particulier, puisque les deux équipes jouent cette saison les premiers rôles en Proligue.

Les Manchois sont 7e du championnat avec 16 points, les Calvadosiens 2e avec 18 points, devancés de peu par Cournon-d'Auvergne à la différence de buts particulière. Et alors que la phase aller se conclut, les Vikings ont remporté leurs cinq matchs de championnats à domicile, tandis que les Mauves sont la meilleure équipe à l'extérieur. Oui, le match s'annonce bouillant !

Le soutien primordial du public

"Ce serait formidable de passer les fêtes dans la peau du leader", admet Sébastien Quintallet, le coach caennais. Satisfait de ses troupes, l'entraîneur se refuse néanmoins encore à effectuer le bilan de ce début de saison réussi. Une mission l'anime : "Cagner ce match contre Cherbourg", un adversaire "qui réalise une très bonne partie de saison". Alors ses hommes devront "se donner comme des dingues pendant 60 minutes pour essayer de l'emporter", car ils savent "qu'au bout il y aura une grande joie avec notre public". Public qui a répondu présent puisque toutes les places se sont arrachées en une poignée de minutes. "On sait que cet engouement, ce n'est plus un 'oneshot.' On devient presque habitué, nous avons une très très belle maison qui se remplit journée après journée, c'est une chance, un privilège, un plaisir, reconnaît Sébastien Quintallet. Cet engouement, c'est un atout, car il y a toujours des moments plus durs dans un match, ça pousse tout le monde à ne pas baisser la tête."

Un derby pour débuter 2026

L'entraîneur entend bien impliquer tout son effectif. "Les jeunes, les recrues, les plus vieux... Chacun a un rôle et le remplit." De quoi faire des Vikings l'équipe "qui a le plus de victoires en Proligue (ndlr : neuf victoires et quatre défaites en 13 matchs). On veut en décrocher une dixième pour clore la phase aller", lance Sébastien Quintallet.

La phase retour débutera le 6 février par un déplacement... à Cherbourg ! Mais ne comptez pas sur l'entraîneur pour trop se pencher sur l'année 2026 avant de conclure 2025. Mais un détail a tout de même attiré son attention. "On aura plus de matchs à domicile que lors de la phase aller, ce qui semble intéressant", laisse-t-il échapper. Aux Caennais de maintenir l'allure dans leur Palais des Sports et ça commence dès vendredi à 20h30 !

