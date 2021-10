Caen. Handball (17e journée). Caen oublie ses soucis face à Sélestat (28-20)

Suite à ses deux tristes revers face à Nice puis Vernon, Caen a enfin réagit ce vendredi 1er mars en s'imposant logiquement face à Sélestat (28-20). Malgré un but de Kosta Savic pour lancer la partie, Caen a fait respecter son antre du Palais des Sports dès la première période. Au coude à coude pendant les vingt premières minutes (8-8, 20'), grâce notamment à des réalisations de Pleta et le bras gauche puissant de Sacko, Caen sortait de ses travers et venait prendre les devants à la pause (14-10, 30').

Christopher Corneil met les choses au clair

La seconde période redémarrait sur les chapeaux de roue côté normand. Christopher Corneil venait corser l'addition dès l'entame, suivi de Mancelle, toujours aussi décisif en contre attaque (16-10, 31'). Les alsaciens semblent trop poussifs malgré un bon travail de Bart Ravensbergen sur sa ligne. Mais après un long temps mort (4 min sans l'ombre d'un but), les Vikings reprenaient largement la main par le biais de Corneil, en très grande forme. Meilleur buteur caennais, aux côtés de Mancelle, le demi-centre caennais ajoutait un +7 à lui tout seul dans le second acte. Un grand bol d'air qui a même permis à Caen de faire jouer Samuel Goupillot, qui venait inscrire le dernier but. Caen semble soulagé mais le plus dur sera désormais de capitaliser face à Cherbourg, son éternel rival, vendredi 9 mars prochain à Chantereyne.

Fiche Technique.

Mi-temps : 14-10 / Score final : 28-20 / Arbitres : D.Christmann et T.Iltis.

Caen : Moran, Pleta 4, Allais, Langevin 1, Mancelle 8, Goupillot 1, Breysacher, Zeljic, Rosales-Pousada, Sacko 5, Aguilar 1, Rossi, Corneil 8. GB : Serdarevic 5 arrêts, Arsenic 6 arrêts. Entr : D. Mihailovic.

Sélestat : Nyembo 2, Cauwenberghs 1, Djeric, Da Silva, Pereira 1, Bottlaender 1, Gutfreund 1, Schneider 2, Eudaric 1, Anquetil 1, Savic 7, De Beule 3, Seri. GB : Ravensbergen, Kieffer. Entr : C. Viennet.

