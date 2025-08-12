Seine-Maritime. Où voir un feu d'artifice en ce week-end du 15 août ?

Il n'y a pas qu'au 14 juillet que des feux d'artifice sont tirés. C'est le cas aussi lors du week-end du 15 août. Cette année plusieurs communes de Seine-Maritime proposent ce spectacle qui attire toujours les foules. En voici la liste non exhaustive.

Criquetot-l'Esneval

Vendredi 15 août, fête patronale avec la présence d'une fête foraine. A 15h, départ du traditionnel corso fleuri puis retraite aux flambeaux depuis la Pommeraie à 22h15 et feu d'artifice musical près de la piscine à 23h.

Froberville

Samedi 16 août, marché nocturne de 17h à 23h avec plus de 40 exposants (entrée gratuite). Retraite aux flambeaux à 22h et feu d'artifice tiré depuis le terrain de jeux en face de la mairie à 23h.

Doudeville

Fête patronale jeudi 14 et vendredi 15 août. Jeudi, retraite aux flambeaux et feu d'artifice à partir de 22h30. Vendredi, corso fleuri dans l'après-midi et en soirée. Fête foraine sur les deux jours.

Bacqueville-en-Caux

La fête du cheval, dimanche 17 août à partir 14h30, sur l'hippodrome. De nombreux spectacles vous attendent ainsi qu'un marché artisanal. La soirée se terminera par un feu d'artifice.

Dieppe

La foire d'été se poursuit jusqu'au 24 août avec la présence de 120 attractions. Un feu d'artifice sera tiré le vendredi 15 août tiré depuis la jetée et à admirer depuis le front de mer. Le spectacle est offert par les forains, le Casino et la Ville de Dieppe.

Le Tréport

Jeudi 14 août, feu d'artifice sonorisé à 23h. Rendez-vous sur l'esplanade et sur la plage pour profiter du spectacle organisé au pied de la falaise.

Saint-Léger-aux-Bois

Journée randonnée vendredi 15 août. Départ à 10h depuis le stade de football. Feu d'artifice à 23h depuis le stade.

Campneuseville

Fête locale samedi 16 et dimanche 15 août. Brocante dans le village, samedi à partir de 7h30. Fête foraine sur les deux jours. Parade de rue et chars fleuris le dimanche à 15h puis feu d'artifice en musique à 22h30.