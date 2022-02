Dieppe. Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport : un financement participatif lancé

Les citoyens sont invités à s'impliquer dans le futur parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport (Seine-Maritime). Un financement participatif est lancé mardi 23 avril 2019 par la société qui porte le parc éolien. "C'est un moyen de permettre aux riverains de devenir acteurs de la transition énergétique", explique Maud Harribey, responsable des relations locales pour Éoliennes en mer Dieppe le Tréport (EMDT).

Ce financement participatif avait été demandé par les participants du débat public en 2015 : "Nous avons souhaité le concrétiser dans le cadre d'un travail partagé puisque les modalités de cette campagne ont été déterminées en concertation avec des élus et des associations du territoire lors de deux groupes de travail en 2017", rappelle Maud Harribey.

850 000 euros à financer

L'argent récolté permettra de financer une nouvelle campagne de mesure de vent via une bouée Lidar, "un instrument innovant qui permet de mesurer la vitesse et la rotation du vent". Elle sera installée pendant environ deux mois à proximité d'un mât de mesure en mer. Il s'agira de conforter une première campagne qui a déjà été menée avec ce système.

Ce financement va permettre d'effectuer de nouvelles mesures avec une bouée Lidar.

Pour se faire, 850 000 euros doivent être récoltés d'ici le 2 juillet 2019, "comme les 850 000 personnes qui seront alimentées par le parc", souligne Maud Harribey qui espère même atteindre un million d'euros si les habitants se mobilisent plus que nécessaire.

Prêt avec un taux d'intérêt

C'est Enerfip qui est en charge de gérer ce financement participatif avec trois phases distinctes :

• Du 12 avril au 21 mai : participation ouverte aux habitants des communautés d'agglomérations de la Baie de Somme et de la région dieppoise et des communautés de communes des Villes Sœurs, Falaises du Talou et Terroir de Caux, ainsi que de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.



• Du 21 mai au 11 juin : l'investissement est réservé aux habitants des départements de la Seine-Maritime et de la Somme.



• Du 11 juin au 2 juillet : l'investissement est ouvert à tous.



Les phases du financement participatif. - EMDT

Pour y participer, le minimum d'investissement est de 10 € : "Le plafond est assez bas comparativement à ce que l'on fait dans d'autres projets pour que le maximum de personnes puissent y participer", détaille Sébastien Jamme, directeur financier et cofondateur d'Enerfip.

Il s'agit d'un investissement avec un taux d'intérêt pour les participants, "entre 5 et 6,5%", annonce Sébastien Jamme. "C'est un placement financier qui est bien au-delà de ce qui se fait sur le marché avec, en plus, un risque limité."

EMDT envisage d'ailleurs de recourir à de nouveaux financements participatifs d'ici la construction du parc d'éoliennes en mer dont la mise en service est prévue à l'horizon 2023.

Permanence d'informations vendredi 19 avril 2019 au point info du projet au Tréport et samedi 20 avril sur le marché de Dieppe. dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr

