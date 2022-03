Le Havre. Débat public pour choisir l'emplacement des prochaines éoliennes en mer

L'État a décidé de lancer un nouveau parc éolien en mer en Normandie d'une capacité d'1GW. Il viendra en plus des parcs déjà actés. Courseulles-sur-Mer et Fécamp verront le jour en 2023 (il n'y a plus de recours). Celui de Dieppe Le Tréport attend la fin des recours avant de pouvoir sortir d'eau.

Le débat public qui se déroulera du 15 novembre 2019 au 8 février 2020 devra émettre un avis sur le lieu d'implantation de ce quatrième parc d'éoliennes. C'est une première en France de passer par le débat public pour identifier les zones propices pour une telle implantation. Les erreurs du passé ont été prises en compte (les recours ont été nombreux sur les premiers parcs).

L'État attend du débat public de définir une ou plusieurs zones d'implantation et de définir les modalités permettant l'intégration du futur parc éolien et son raccordement en mer et sur le territoire.

Écoutez Jean-Pierre Tiffon, président de la Commission particulière du débat public :

Débaut public - Jean-Pierre Tiffon

Les zones envisagées. - Gilles Anthoine

Du 15 novembre 2019 au 8 février 2020

Cinq réunions publiques seront organisées entre la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime. Le tout se terminera par un forum à Rouen.

Cherbourg (16 novembre 2019)

À la rencontre des garants de la sécurité maritime et des fabricants d'éoliennes.

Fécamp (30 novembre 2019)

À la rencontre de ceux qui façonnent le paysage en terre et en mer.

Dieppe (14 décembre 2019)

À la rencontre des naturalistes, océanologues et scientifiques de la biodiversité marine.

Le Havre (18 janvier 2020)

À la rencontre des énergéticiens et industriels.

Caen (fin janvier 2020)

À la rencontre des chercheurs et universitaires.

Rouen (8 février 2020)

Forum : restitution publique du débat public.

Pour la suite du calendrier, le gouvernement devrait prendre une décision du gouvernement sur la zone du projet d'1GW. Entre 2020 et 2021, l'État choisira l'opérateur. Entre 2021 et 2024, l'étude d'impact sera réalisée et les demandes d'autorisation déposées. Enfin, entre 2024 et 2028, les investissements devraient se finaliser, le parc être construit et être mis en service pour 2028.

