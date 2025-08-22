En ce moment Sains et saufs ZAZ
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Vire Normandie. Le septuagénaire percute une voiture garée et prend la fuite

Sécurité. Un homme de 81 ans a comparu jeudi 21 août à Caen pour avoir pris la fuite après un accrochage survenu en 2023 à Vire-Normandie.

Publié le 22/08/2025 à 14h39 - Par Martine Dubos
Vire Normandie. Le septuagénaire percute une voiture garée et prend la fuite
Un homme aujourd'hui âgé de 81 ans a été jugé mercredi 20 août à Caen pour avoir embouti une voiture stationnée avant de prendre la fuite. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un homme de 81 ans a été jugé jeudi 21 août à Caen. Absent à l'audience, il était représenté par son avocate. Il lui était reproché d'avoir pris la fuite après un accident de voiture et d'avoir conduit à une vitesse excessive à Vire-Normandie, le 3 février 2023.

Une témoin voit tout

Ce jour-là, une jeune femme se trouve sur un parking du supermarché Leclerc. Elle remarque un véhicule qui recule et emboutit une voiture en stationnement. Le conducteur marque un léger temps d'arrêt et s'enfuit. La cliente prend une photo sur laquelle apparait clairement la plaque d'immatriculation de l'auto. Elle prévient la police. Le conducteur est rapidement identifié. Il est entendu et nie. Pour lui, la personne a pu prendre la photo de n'importe quelle voiture. Cela ne prouve rien selon lui.

La victime de cet accrochage est présente à l'audience et souhaite se porter partie civile. Elle veut simplement le remboursement des frais occasionnés par cette manœuvre. Le prévenu est maintenant sous curatelle. Il ne se souvient pas des faits. La curatrice explique à la barre que sa santé s'est dégradée. Il estime qu'il n'a rien fait et crie à l'injustice. Elle explique qu'il a peu de revenus et ce serait difficile pour lui s'il était condamné à payer une forte somme.

La défense plaide la relaxe

Pour le procureur, malgré les déclarations du prévenu, c'est bien lui qui a embouti la voiture stationnée. Cependant, il admet que ce n'est pas un délinquant et qu'il est possible qu'il ait oublié l'incident. Il demande une amende de 150 euros. L'avocate de la défense rappelle qu'il est sous curatelle renforcée depuis juin 2024. Elle explique que sa voiture est équipée d'un radar de recul. S'il était coupable, il aurait entendu ce radar. Elle demande la relaxe, sinon de réduire l'amende et les demandes de la victime.

Une amende et 1 000€ de préjudice

Après délibéré, Le prévenu est relaxé pour excès de vitesse, mais condamné à une amende de 150 euros pour le délit de fuite. Il devra verser 1000€ pour préjudice matériel à la victime et 254€ pour frais de procédure.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Vire Normandie. Le septuagénaire percute une voiture garée et prend la fuite
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple