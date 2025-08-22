Vire Normandie. Le septuagénaire percute une voiture garée et prend la fuite

Un homme de 81 ans a été jugé jeudi 21 août à Caen. Absent à l'audience, il était représenté par son avocate. Il lui était reproché d'avoir pris la fuite après un accident de voiture et d'avoir conduit à une vitesse excessive à Vire-Normandie, le 3 février 2023.

Une témoin voit tout

Ce jour-là, une jeune femme se trouve sur un parking du supermarché Leclerc. Elle remarque un véhicule qui recule et emboutit une voiture en stationnement. Le conducteur marque un léger temps d'arrêt et s'enfuit. La cliente prend une photo sur laquelle apparait clairement la plaque d'immatriculation de l'auto. Elle prévient la police. Le conducteur est rapidement identifié. Il est entendu et nie. Pour lui, la personne a pu prendre la photo de n'importe quelle voiture. Cela ne prouve rien selon lui.

La victime de cet accrochage est présente à l'audience et souhaite se porter partie civile. Elle veut simplement le remboursement des frais occasionnés par cette manœuvre. Le prévenu est maintenant sous curatelle. Il ne se souvient pas des faits. La curatrice explique à la barre que sa santé s'est dégradée. Il estime qu'il n'a rien fait et crie à l'injustice. Elle explique qu'il a peu de revenus et ce serait difficile pour lui s'il était condamné à payer une forte somme.

La défense plaide la relaxe

Pour le procureur, malgré les déclarations du prévenu, c'est bien lui qui a embouti la voiture stationnée. Cependant, il admet que ce n'est pas un délinquant et qu'il est possible qu'il ait oublié l'incident. Il demande une amende de 150 euros. L'avocate de la défense rappelle qu'il est sous curatelle renforcée depuis juin 2024. Elle explique que sa voiture est équipée d'un radar de recul. S'il était coupable, il aurait entendu ce radar. Elle demande la relaxe, sinon de réduire l'amende et les demandes de la victime.

Une amende et 1 000€ de préjudice

Après délibéré, Le prévenu est relaxé pour excès de vitesse, mais condamné à une amende de 150 euros pour le délit de fuite. Il devra verser 1000€ pour préjudice matériel à la victime et 254€ pour frais de procédure.