En ce moment M'envoler JECK & CARLA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Seine-Maritime. Tempête Goretti : sur le littoral, on se prépare au coup de vent

Environnement. Des mesures de prévention sont prises par les communes de Seine-Maritime, en particulier sur le littoral, avant le passage de la tempête Goretti.

Publié le 08/01/2026 à 17h51 - Par Célia Caradec
[Photos] Seine-Maritime. Tempête Goretti : sur le littoral, on se prépare au coup de vent
Les plaisanciers mettent à l'abri leurs bateaux. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est le calme avant la tempête, à Fécamp, dans l'après-midi de ce jeudi 8 janvier. De rares promeneurs marchent sur la digue promenade, avant qu'elle ne soit interdite à la circulation, à compter de 16h. Sur le boulevard Albert Ier, qui borde la plage, la municipalité a disposé des panneaux "Avis de tempête" et des interdictions de stationner.

A Fécamp, le front de mer interdit

"Ici, lorsque l'on a de fortes tempêtes avec une marée haute, comme ce sera le cas cette nuit, il peut y avoir des projections de galets", souligne Jean-Mary Demondion, adjoint au maire en charge des services techniques. "Les restaurants du front de mer ont rangé leur mobilier et les quelques parasols qui restent ont été renforcés de manière à résister à des vents à plus de 100km/h", poursuit l'élu, qui ajoute que des blocs de béton ont été apposés contre le bungalow dédié aux sauveteurs, pendant l'été.

Le bungalow des sauveteurs en mer de Fécamp a été renforcé par des plots de 4 tonnes.Le bungalow des sauveteurs en mer de Fécamp a été renforcé par des plots de 4 tonnes. - Célia Caradec

Interdiction de circuler en bord de mer, à Fécamp.Interdiction de circuler en bord de mer, à Fécamp. - Célia Caradec

"Lors de la dernière tempête, il avait reculé. On améliore le dispositif à chaque coup de vent." Une vingtaine d'agents seront mobilisés, dans la nuit, pour intervenir dès la tempête Goretti passée, notamment pour élaguer les branches et arbres tombés sur la chaussée.

Sur le front de mer de Fécamp, le mobilier des brasseries a été rangé ou harnaché.Sur le front de mer de Fécamp, le mobilier des brasseries a été rangé ou harnaché. - Célia Caradec

Les bateaux mis à l'abri

Sur le port, on vérifie les amarres. Certains plaisanciers ont mis à l'abri leurs bateaux dans le bassin Bérigny, moins exposé. D'autres, comme Charles, le sortent de l'eau : "Comme nous avons une remorque, je le ramène jusque chez moi à Goderville, indique ce propriétaire d'un bateau de 6m, comme ils annoncent beaucoup, beaucoup de vent, on ne veut pas prendre de risques."

A quelques kilomètres de là, à Yport, des barrières ont également été disposées sur le front de mer pour empêcher le stationnement trop près de la plage. Sur le littoral toujours, à Dieppe, la jetée ouest est fermée, tout comme la digue nord du Havre. A Saint-Valery-en-Caux, le stationnement et la circulation sont strictement interdits également sur le front de mer, le parking de la Cauchye, les quais de la Batellerie et d'Aval, le bois d'Etennemare et la rue Ravine.

A Yport, interdiction de se garer le long du front de mer.A Yport, interdiction de se garer le long du front de mer. - Célia Caradec

A Saint-Jouin-Bruneval, les différents services de la mairie sont eux aussi mobilisés depuis le début de la matinée pour prévenir tout risque. "On essaye de penser à tout, d'informer les gens. Par exemple, en raison de la neige, les poubelles sont restées sur la voie publique et il faut absolument les rentrer pour éviter tout accident", souligne le maire, François Auber. Comme dans de nombreuses communes des arrêtés d'interdiction ont aussi été pris pour la plage ou les espaces boisés. La réserve communale, composée de citoyens volontaires, a été sollicitée. Le maire redoute surtout l'après, et les potentielles coupures d'électricité et de téléphone.

Galerie photos
Sur le front de mer de Fécamp, le mobilier des brasseries a été rangé ou harnaché. - Célia Caradec A Yport, interdiction de se garer le long du front de mer. - Célia Caradec Interdiction de circuler en bord de mer, à Fécamp. - Célia Caradec Le bungalow des sauveteurs en mer de Fécamp a été renforcé par des plots de 4 tonnes. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Seine-Maritime. Tempête Goretti : sur le littoral, on se prépare au coup de vent
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple