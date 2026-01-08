[Photos] Seine-Maritime. Tempête Goretti : sur le littoral, on se prépare au coup de vent

C'est le calme avant la tempête, à Fécamp, dans l'après-midi de ce jeudi 8 janvier. De rares promeneurs marchent sur la digue promenade, avant qu'elle ne soit interdite à la circulation, à compter de 16h. Sur le boulevard Albert Ier, qui borde la plage, la municipalité a disposé des panneaux "Avis de tempête" et des interdictions de stationner.

A Fécamp, le front de mer interdit

"Ici, lorsque l'on a de fortes tempêtes avec une marée haute, comme ce sera le cas cette nuit, il peut y avoir des projections de galets", souligne Jean-Mary Demondion, adjoint au maire en charge des services techniques. "Les restaurants du front de mer ont rangé leur mobilier et les quelques parasols qui restent ont été renforcés de manière à résister à des vents à plus de 100km/h", poursuit l'élu, qui ajoute que des blocs de béton ont été apposés contre le bungalow dédié aux sauveteurs, pendant l'été.

Le bungalow des sauveteurs en mer de Fécamp a été renforcé par des plots de 4 tonnes. - Célia Caradec

Interdiction de circuler en bord de mer, à Fécamp. - Célia Caradec

"Lors de la dernière tempête, il avait reculé. On améliore le dispositif à chaque coup de vent." Une vingtaine d'agents seront mobilisés, dans la nuit, pour intervenir dès la tempête Goretti passée, notamment pour élaguer les branches et arbres tombés sur la chaussée.

Sur le front de mer de Fécamp, le mobilier des brasseries a été rangé ou harnaché. - Célia Caradec

Les bateaux mis à l'abri

Sur le port, on vérifie les amarres. Certains plaisanciers ont mis à l'abri leurs bateaux dans le bassin Bérigny, moins exposé. D'autres, comme Charles, le sortent de l'eau : "Comme nous avons une remorque, je le ramène jusque chez moi à Goderville, indique ce propriétaire d'un bateau de 6m, comme ils annoncent beaucoup, beaucoup de vent, on ne veut pas prendre de risques."

A quelques kilomètres de là, à Yport, des barrières ont également été disposées sur le front de mer pour empêcher le stationnement trop près de la plage. Sur le littoral toujours, à Dieppe, la jetée ouest est fermée, tout comme la digue nord du Havre. A Saint-Valery-en-Caux, le stationnement et la circulation sont strictement interdits également sur le front de mer, le parking de la Cauchye, les quais de la Batellerie et d'Aval, le bois d'Etennemare et la rue Ravine.

A Yport, interdiction de se garer le long du front de mer. - Célia Caradec

A Saint-Jouin-Bruneval, les différents services de la mairie sont eux aussi mobilisés depuis le début de la matinée pour prévenir tout risque. "On essaye de penser à tout, d'informer les gens. Par exemple, en raison de la neige, les poubelles sont restées sur la voie publique et il faut absolument les rentrer pour éviter tout accident", souligne le maire, François Auber. Comme dans de nombreuses communes des arrêtés d'interdiction ont aussi été pris pour la plage ou les espaces boisés. La réserve communale, composée de citoyens volontaires, a été sollicitée. Le maire redoute surtout l'après, et les potentielles coupures d'électricité et de téléphone.