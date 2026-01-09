Zoo de Jurques. 50 000 visiteurs à Jungle de lumières : "On travaille déjà sur la deuxième édition"

Dimanche 26 octobre, jusqu'au dimanche 4 janvier, le zoo de Jurques s'est paré de ses plus belles lumières avec Jungle de lumières. Cette déambulation dans les allées du zoo, avec des centaines d'animaux lumineux, était une première en Normandie. D'après la direction du zoo, 50 000 personnes se sont offert cette promenade, soit bien plus qu'espéré !

Année historique au zoo

"C'est un super succès, se félicite Mathieu Ourry, le directeur du zoo. On visait minimum 20 000, pour que l'événement et l'investissement soient justifiés." Grâce à cette initiative, Jurques a battu son record d'affluence sur une année, avec 150 000 visiteurs. "C'est une belle dynamique qui permet d'envisager d'autres projets", anticipe le gérant.

Mathieu Ourry en profite d'ailleurs pour, déjà, annoncer que Jungle de lumières reviendra en 2026. Mais sous une nouvelle forme. "On démonte les structures mais on est déjà en train de travailler sur la deuxième édition. On a plein d'idées en tête, tout sera 100% nouveau, il n'y aura pas de structure similaire", renseigne-t-il.

Un public plus large qu'en journée

Beaucoup de visiteurs de Jungle de lumières en ont profité pour se promener dans le zoo de jour, et voir les animaux. "Il y avait un certain nombre de gens sans enfants, et de nombreux clients nous ont dit : 'Il n'y a pas besoin d'être un enfant pour en profiter'", relate Mathieu Ourry. Et même le froid glacial de la fin décembre n'aura pas découragé les visiteurs de se rendre dans le bocage virois.