[Photos] Zoo de Jurques. C'est parti pour Jungle de lumières : on y était et on vous raconte

Loisir. Le zoo de Jurques a lancé, dimanche 26 octobre, sa grande animation automnale. Jungle de lumières propose une balade féérique au cœur du parc, à la découverte de centaines d'animaux lumineux. On était à cette première et on vous la raconte en photos.

Publié le 26/10/2025 à 21h40, mis à jour le 27/10/2025 à 08h40 - Par Lucien Devôge
Le zoo de Jurques s'est illuminé à la nuit tombée, dimanche 26 octobre, pour la première journée de Jungle de lumières. 

5, 4, 3, 2, 1... C'est parti pour Jungle de lumières ! La nouvelle animation proposée par le zoo de Jurques a été lancée dimanche 26 octobre à 18h. Et c'est un début réussi. Déjà, en journée, le parc animalier a enregistré une affluence des grands jours, surtout par une journée fraîche et humide. Mais c'est bien le soir que le succès de l'opération a pu se vérifier : pas une place n'était disponible sur les parkings du zoo, où les automobilistes ont dû se garer comme ils pouvaient. Malgré la bruine naissante, tous se sont pressés pour participer à cette première balade nocturne au cœur de centaines d'animaux lumineux.

Les gorilles, pas présents habituellement dans le parc animalier, s'y invitent pour Jungle de lumières.Les gorilles, pas présents habituellement dans le parc animalier, s'y invitent pour Jungle de lumières.

Des flamants roses aux licornes

Alors que les animaux du parc viennent de se coucher et profitent de l'obscurité pour se dissimuler aux regards des visiteurs, leurs amis lumineux prennent le relais. Et si les visiteurs découvrent les habitués du parc - singes, félins, flamants roses... -, cette flânerie féérique permet également aux familles de se retrouver nez à nez avec des espèces non présentes à Jurques, comme ce magnifique éléphant présent à l'entrée du parc, ces imposants gorilles, ou, plus incongru, deux magnifiques licornes qui devraient conquérir le cœur des plus petites. 

Impossible de le rater, c'est l'une des stars de Jungle de lumières. Ce magnifique éléphant accueille tous les visiteurs à l'entrée du parc.Impossible de le rater, c'est l'une des stars de Jungle de lumières. Ce magnifique éléphant accueille tous les visiteurs à l'entrée du parc.

L'imaginaire aussi a sa place à Jungle de lumières avec ces deux magnifiques licornes.L'imaginaire aussi a sa place à Jungle de lumières avec ces deux magnifiques licornes.

Imposants gorilles, dans l'un des plus beaux tableaux de cette jungle illuminée.Imposants gorilles, dans l'un des plus beaux tableaux de cette jungle illuminée.

Des univers incroyables

Dans une ambiance unique, où des fleurs géantes escortent les visiteurs, qui se trouvent tour à tour plongés dans la savane ou sous les mers, le zoo permet aux familles de redécouvrir le site sous un nouvel angle, au fil de tableaux magnifiques et bien pensés.

Stars du zoo, les lions trouvent aussi leur place dans cette balade féérique.Stars du zoo, les lions trouvent aussi leur place dans cette balade féérique.

Gueule ouverte, le crocodile impressionne les enfants.Gueule ouverte, le crocodile impressionne les enfants.

L'obscurité elle-même change la donne : après l'avoir visité en journée, on s'étonne à se perdre le soir même dans l'obscurité. Pas de panique : c'est cette flânerie qui permet de profiter au mieux de cette jungle qui brille de mille feux.

Le climat ne leur est pas favorable, pourtant le zoo de Jurques accueille bien des ours polaires cet hiver !Le climat ne leur est pas favorable, pourtant le zoo de Jurques accueille bien des ours polaires cet hiver !

A l'entrée du parc, ces magnifiques perroquets vous regardent de haut. Impressionnant.A l'entrée du parc, ces magnifiques perroquets vous regardent de haut. Impressionnant.

Petit plus pour les plus gourmands : il est possible de s'offrir un plaisir régressif avec des chamallows à faire griller soi-même au brasero (de 2€ à 4€).

Mieux vaut ne pas s'y frotter !Mieux vaut ne pas s'y frotter !

Les pandas, animaux chouchous du public, sont représentés dans Jungle de lumières.Les pandas, animaux chouchous du public, sont représentés dans Jungle de lumières.

La promenade lumineuse est peuplée de créations magnifiques.La promenade lumineuse est peuplée de créations magnifiques.

L'une des scènes les plus étranges de la balade... et l'une des plus envoûtantes.L'une des scènes les plus étranges de la balade... et l'une des plus envoûtantes.

Pratique. Jungle de lumières au zoo de Jurques, jusqu'au dimanche 4 janvier. Tarifs de l'animation : 10,90€ pour les enfants (3-11 ans), 16,90€ à partir de 12 ans. Tarifs du billet combiné visite du zoo la journée + Jungle de lumières : 18,50€ pour les 3-11 ans, 24,50€ à partir de 12 ans.

